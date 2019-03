Ein Schwerpunkt liegt auf der Orgelrenovierung

Am vergangenen Freitag haben sich die Freunde der Kirchenmusik zu ihrer 24. Mitgliederversammlung getroffen. Der 1. Vorsitzende des Vereins, Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel, begrüßte die Anwesenden und gedachte der sieben langjährigen Mitglieder, die im vergangenen Jahr verstorben sind, darunter SKH Friedrich Herzog von Württemberg, dessen Tod nicht nur für den Verein, sondern für die ganze Stadt und Region ein großer Verlust ist.

Wittnebel zeigte sich laut Pressemitteilung erfreut darüber, dass auch wieder einige neue Mitglieder hinzu gewonnen werden konnten. Er bedankte sich bei allen Anwesenden für die langjährige finanzielle und ideelle Unterstützung und das unermüdliche Engagement.

Berichte über die verschiedensten Musikgruppen, über Posaunenchor des CVJM und die Chöre aller Altersstufen von Kindern, Jugendlichen bis zu den Erwachsenen verdeutlichten die Vielfalt und Lebendigkeit der kirchenmusikalischen Arbeit in der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde.

Für Gospelkonzerte und für Aufführungen der Kindermusicals konnte durch den Freundeskreis das in die Jahre gekommene technische Equipment teils erneuert oder ersetzt werden. Ein wichtiges, ja geradezu unerlässliches Fundament sei der Verein für die Planbarkeit der großen Konzerte in der Schlosskirche mit der Kantorei. Erst durch die finanzielle Absicherung des Freundeskreises werde es ermöglicht, auch außergewöhnliche und selten aufgeführte Werke, in Friedrichshafen zur Aufführung zu bringen, so Wittnebel.

Klar und übersichtlich stellte Schatzmeister Bernd Frebel seinen Geschäftsbericht dar. Nachdem auch die beiden Kassenprüfer Regine Koschel und Wolfgang Fauth nichts zu beanstanden hatten, stand der einstimmigen Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Wege.

Damit das umfangreiche Archiv des Vereins mit all seinen Informationen über die kirchenmusikalische Arbeit in der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen auch langfristig erhalten und ein Stück „Kirchenmusik-Geschichte“ bewahrt werden kann, wurde in der Versammlung beschlossen, dass die Archiv-Materialien zu gegebener Zeit an das landeskirchliche Archiv nach Stuttgart übergeben werden können.

Ein wichtiger Schwerpunkt des Vereins wird in diesem Jahr die Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Orgelrenovierung in der Schlosskirche sein.

Die Anwesenden konnten einen kurzen Einblick in die Homepage (www.schlosskirchen- orgel.de) bekommen, die von einem Fundraisingteam der Kirchengemeinde eigens für die Orgelrenovierung eingerichtet wurde.

Unter der Leitung von KMD Sönke Wittnebel wird am Karfreitag um 17 Uhr die „Matthäus-Passion“ von Johann Theile (1646 bis 1724) und „Responsorien für die Karwoche“ von C. Gesualdo di Venosa (1566 bis 1613) mit der Kantorei und dem Ensemble „Capella santa croce“ (auf historischen Instrumenten) in der Schlosskirche zu hören sein.