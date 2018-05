Mehr als 500 Schaulustige und Maskenträger haben am Freitagabend den Platz vor der Häfler Musikmuschel an der Uferpromenade bevölkert, und wohnten dort der alle zwei Jahre stattfindenden, schaurig-schönen Grendl-Taufe bei, die in diesem Jahr zum 25. Mal über die Bühne ging.

Mit Tanja Hauke, Christoph Erne, Eva Petrolli und Michele Rizzo durften gleich vier Täuflinge ihre Gruppenorden aus den Händen des weißen Ur-Grendl in Verbindung mit Einnahme des geheimnisvollen „Taufdrunks“ in Empfang nehmen und feierten bei Klängen des Fanfarenzuges Graf-Zeppelin ihre Aufnahme in die Seegrendl-Gemeinschaft. (cle)