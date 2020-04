Es ist nicht wirklich der Osterhase gewesen, aber ihm nahestehende zweibeinige Wohltäter, die pünktlich zum Osterfest 35 große und mit leckeren schokoladigen Dingen gefüllte Papiertaschen für die Mitarbeiter des Klinikum Friedrichshafen abgab. Kurze Zeit später schaute der nächste Spender vorbei: Philipp Knoblauch spendierte 1500 Äpfel.

Der Absender der schokoladigen Überraschung, die Friedrichshafener Konditorei Weber & Weiss, hatte dem Boten außerdem einen Brief mitgegeben, wie das Klinikum berichtet. „Wir wissen sehr wohl, welches extreme Engagement und welche Professionalität es von jedem Einzelnen braucht, um ein solches komplexes Gebilde wie das Häfler Krankenhaus an 365 Tagen im Jahr am Laufen zu halten und alle „Kunden“ bestmöglich zu versorgen…“, war darin zu lesen und auch davon, dass sich die Familie Weiss schon mehrfach von dem großen Engagement im Bemühen und die bestmögliche Versorgung im Klinikum Friedrichshafen überzeugten konnte.

Die Mitarbeiter der Krankenhausküche sorgten noch am Ostersonntag dafür, dass Stationen und Ärzte, Geschäftsleitung, verschiedene Abteilungen und Bereiche in den süßen Genuss kamen – „an dieser Stelle ein großes Dankeschön von den Empfängern an die Sender“, bedankt sich das Klinikum in der Pressemitteilung.

Am Dienstag nach Ostern brauchte es einen ganzen Anhänger, um eine weitere Spende ins Klinikum zu bringen. Philipp Knoblauch vom gleichnamigen Obsthof und sein Vater brachten 54 Stiegen mit rund 1500 Äpfeln mit Herz ins Klinikum, um den Mitarbeitenden eine „Vitaminspritze“ zu verabreichen.

Philipp Knoblauch, der vor drei Jahren am Valentinstag einen Herzstillstand hatte und anschließend im Klinikum versorgt wurde, und seine Frau, eine examinierten Krankenschwester, erwarten dieser Tage zudem ihr zweites Kind. Dennoch denken sie an die Mitarbeiter im Krankenhaus und drücken ihre Wertschätzung eben mit einer ganzen Ladung „Apfel mit Herz“ aus.