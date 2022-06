Ein Restaurant, das bewusst auf miesen Service setzt? Dät's bei uns it geba

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Gohscht du in a Reschtaurant,

möchtescht – allgemein bekannt –

dass me freundlich dich empfängt

und dich zu deim Tisch nabrängt

und des Bier sowie de Wei‘

schenkt in saubre Gläser ei;

de Brate à la Zwiebelroscht

au koi klois Vermöge koscht.

Am End springt no a Schnäpsle raus.

Ein Präsent vom Chef vom Haus.

So lauft‘s bei uns. Doch höret zu:

Gräbscht a tiefes Loch jetzt du,

ganz tief und zwar vom Hafe aus,

kommscht in Auschtralien du raus.

Stohscht du det dann auf dem Bode,

bisch du bei den Antipode.

Det hent se jetzt a Reschtaurant,

die ‚Schwäbische‘ gab es bekannt.

Quasi a Antipodium.

Det lauft des älles anderschtrum:

Kellner zoiget unter Fluche,

wo du deinen Tisch sottscht suche.

Auf Nackensteak vom Känguru

muscht warte eine Stunde du.

Als Getränk serviert me dir

kalte Kaffee, warmes Bier.

Und als Zugabe vom Haus

schickt me dich zum Spüle naus.

Karen‘s Diner, des isch in.

Schare strömet täglich hin.

Wer in Sydney koin Idiot isch:

Karen‘s Diner! Antipodisch!

Bloß bei Karen’s alle fluchet,

weil se scho seit Woche suchet

en Teschter für ihr Reschtaurent,

und sie bis heut koin g’funde hent,

obwohl für ihn gesichert sei:

Service, Speis und Trank sind frei!