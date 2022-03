Ein Ratsausschuss, der in die Annalen eingeht

Friedrichshafen - Das war wieder eine Sitzung des Ratsausschusses für Planen, Bauen und Umwelt, die in die Annalen eingehen dürfte. Nein, Stefan Köhler ist nicht zurückgekehrt. Und an der Sitzungsleitung von Dieter Stauber, der für seinen Kollegen Fabian Müller eingesprungen ist, lag es auch nicht. Es ging vielmehr um die Gesprächskultur, um die Kritik an der Verwaltung, um Vorwürfe, die aus Reihen der Ausschussmitglieder in Richtung Verwaltungsbank ausgesprochen wurden.

Da war es am Ende Mirjam Hornung (CDU), die zu Besonnenheit aufrief. Sie nahm sich selbst nicht aus der Kritik aus, wollte aber die Mitglieder der Verwaltung in Schutz nehmen. Sie hätten es nicht verdient, derart unter Feuer genommen zu werden. Und so ganz unrecht hat sie nicht.

Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, mit Kritik zu sparen, so sollte die immer sachlich bleiben. Und letztlich ist es der Gemeinderat selbst, der vielfach verbockt hat, was von der Verwaltung nicht umgesetzt wird. Gerade bei Themen wie Friedrichstraße und Uferpark hat auch der Rat jahrelang die Hände in den Schoß gelegt und – das sei erlaubt – die Notwendigkeiten verschlafen.