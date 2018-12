Ein „Quintett“ präsentiert „Brief in die Ferne“

Das Kulturbüro Friedrichshafen lädt für Freitag, 11. januar, unter dem itel „Briefe in die Ferne“ zu einem Liederabend in den Kiesel im k42 ein. Beginn ist um 20 Uhr. An dem Abend sind Anna Perwein (Sopran), Maria Hegele (Mezzosopran), Deirdre Brenner (Klavier), Daniel Beckstein und Jürgen Erhard (Lesung) zu Gast. Sie stellen Werke von Felix und Fanny Mendelssohn und von Robert und Clara Schumann vor.

Sie hatten, wie das Kulturbüro schreibt, eine enge Beziehung, die Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn, dokumentiert in vielen Briefen, die mit dem frühen Tod Fannys schmerzvoll beendet war. Zahlreiche Briefe wechselte auch das Ehepaar Schumann, mehr als 500 davon sind erhalten geblieben. Eine Auswahl dieser Zeugnisse von großer, geschwisterlicher Zuneigung und ehelicher Liebe, wirkungsvoll ergänzt durch Lieder der vier Komponisten bietet ein Liederabend der besonderen Art mit den Sängerinnen Anna Perwein und Maria Hegele und der Pianistin Deirdre Brenner. Die Lesung gestalten Daniel Beckstein und Jürgen Erhard. Die beiden jungen Sängerinnen verbindet seit dem Jahr 2015 eine enge Duo-Partnerschaft, beide studierten am Mozarteum Salzburg. Deirdre Brenner widmet sich seit Abschluss ihres Studiums am Royal College of Music und am Konservatorium in Wien mit Leidenschaft der Kammermusik und der Liedbegleitung. Sie trat in bedeutenden Konzerthäusern Europas, Asiens und der USA auf. Daniel Beckstein und Jürgen Erhard betreiben ihre Leidenschaft fürs Theater nebenberuflich in unterschiedlichen Projekten. Gemeinsam mit seinem Publikum begibt sich das „Quintett“ im Kiesel im k42 auf eine musikalisch-literarische Reise ins 19. Jahrhundert.