Ein grauer Samstag, feine Regentropfen am Fenster, Nebelschwaden über dem See: Welch’ passendes Wetter für einen Ausflug in die Therme. Das haben wir uns jüngst nicht nur gedacht, sondern auch in die Tat umgesetzt. Das Bedürfnis nach Erholung war nach vielen, stressigen Wochen besonders groß. Wenig überrascht war unsere Gruppe, dass viele andere Menschen angesichts des grauen Tages auf die gleiche Idee gekommen sind.

Außerordentlich verdutzt hat uns jedoch das Ambiente in der Sauna, das so gar nicht nach „In Ruhe schwitzen“ aussah und klang. Nicht nur, dass die Aufguss-Meister tatsächlich Badehosen in Lederhosen-Optik trugen, auch erklang die gesamte Zeit laute Festzeltmusik.

Und dann auch noch Mitklatschen

Das Schlimmste: Die versammelte Sauna-Mannschaft wurde von den Aufguss-Lederhosen unentwegt zum Mitklatschen aufgefordert. Das Resultat: Diese drei Saunagänge (von denen ich am Ende nur zwei durchgehalten habe – und zwar nicht wegen der Hitze) waren das Unentspannteste, was ich seit langem erlebt habe.

Es ist ja auch so: Wäre ich gern zum Oktoberfest gegangen, hätte mich mein Weg an diesem Tag nach München geführt. Hat er aber nicht. Danach brauchten wir jedenfalls auch erst einmal einen Drink, denn das Oktoberfest in der Sauna war dann doch eher ein Prosit der Ungemütlichkeit.