Die Sparkasse Bodensee beteiligt sich mit 115 000 Euro an der Initiative „Herzsicherer Bodenseekreis“. Mit dieser Spende kann an 50 Standorten im gesamten Geschäftsgebiet der Sparkasse Bodensee die Infrastruktur an Defibrillatoren umfassend ausgebaut werden. In der Pressemitteilung der Bank heißt es: „Ein plötzliches Herzversagen kann jeden treffen. In solchen Fällen zählt jede Sekunde, denn um die betroffene Person erfolgreich und ohne bleibende Schäden zu retten, hat man nur wenige Minuten Zeit. Gut also, wenn in solch bangen Momenten ein Defibrillator in der Nähe ist.“

Gestartet worden sei die Installation am 8. Dezember 2020 zunächst in folgenden SB-Bereichen der Sparkasse Bodensee, die 24 Stunden zugänglich sind: Markdorf, Hauptstraße 29; Manzell, Stockerholzstraße 4; Tettnang, Bahnhofstraße 22; Friedrichshafen, Jettenhauserstraße 3; Friedrichshafen, Schubertstraße 67; Ailingen, Hauptstraße 9; Oberteuringen, Eugen-Bolz-Straße 21 sowie Meckenbeuren, Hauptstraße 19;

In den kommenden Monaten erfolge sukzessive der Aufbau von weiteren sogenannten „Automatisierten Externen Defibrillatoren“ (AED-Geräte) sowohl in geeigneten Räumlichkeiten der Sparkasse Bodensee als auch an weiteren externen Standorten im Landkreis Bodenseekreis und der Stadt Konstanz, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Wartung der Geräte übernimmt dabei jeweils die Björn-Steiger-Stiftung. „Regionales Engagement genießt bei uns in der Sparkasse Bodensee einen großen Stellenwert. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, das lebensrettende Projekt im Kampf der Björn-Steiger-Stiftung gegen den Herztod in der Bodenseeregion zu unterstützen. Es würde mich freuen, wenn unser Engagement Signalwirkung für weitere Unternehmen und Einrichtungen hat und so noch viele Lebensretter in der Region installiert werden. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei der Björn-Steiger-Stiftung für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken“, so der Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Bodensee Lothar Mayer anlässlich der symbolischen Übergabe eines der 50 neuen Defibrillatoren.

Die AED-Geräte geben nach dem Einschalten alle Anwendungsschritte akustisch vor und sind somit auch von Laien einfach zu bedienen, wie Rainer Bucher von der Björn-Steiger-Stiftung versicherte.

Rund 100 000 Menschen pro Jahr fallen dem Herztod in Deutschland zum Opfer, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei hätten Betroffene bei schneller Erster Hilfe eine realistische Überlebenschance. Nach Eintreten des Herzstillstandes sinke die Überlebenswahrscheinlichkeit pro Minute um zehn Prozent, wenn keinerlei Erste Hilfe erfolge. Demgegenüber liege die Überlebenschance bei 50 bis 70 Prozent, wenn Ersthelfer sofort nach dem Stillstand mit einer Herzdruckmassage beginnen und dabei ein AED-Gerät innerhalb der ersten drei Minuten zum Einsatz kommt. Solch ein Gerät kann mit Hilfe von Stromimpulsen und in Kombination mit einer Herzdruckmassage ein aus dem Takt geratenes Herz wieder in den richtigen Rhythmus bringen.

Die Spende für das Projekt stamme aus der Sparform PS-Sparen, einer Mischung aus Sparen, Gewinnen und sozialer Verwendung, schreibt die Sparkasse. Damit habe die Bank die Möglichkeit, gemeinnützige Projekte zu unterstützen.