Auch als fleißiger Wanderer freut man sich hier und da auf eine kleine Rast. Eine idyllische Bank am Wegesrand kommt da in jedem Fall gerade recht. Zum Beispiel, wenn man von Ettenkirch, Waltenweiler oder Oberteuringen kommend in Richtung der Ailinger Haldenbergkapelle unterwegs ist. Doch diese Bank und der dazugehörige Tisch auf Höhe des Häfler Ortsteils Lindenholz sind in mancherlei Hinsicht etwas Besonderes.

Zum einen besticht das Ensemble, das von einer kleinen Natursteinmauer und einem Geländer aus witterungsbeständigem Akazienholz umgeben ist, durch seine wunderschöne Gestaltung und natürlich die Lage – perfekt dazu geeignet, nicht nur die Füße, sondern auch die Seele ein wenig baumeln und im Schatten eines Walnussbaumes den Blick über Obstanlagen bis zum Horizont schweifen zu lassen. Noch bemerkenswerter ist allerdings die Tatsache, dass die öffentlich zugängliche Holzbank zum Privatgelände von Christa und Oliver Hoffmann gehört und an das Grundstück um ihr eigenes Wohnhaus angrenzt. „Liebe Wanderer, Spaziergänger und Radler: Gerne dürfen Sie das Ruhebänkle mitbenutzen – wir wünschen Ihnen eine erholsame Pause“, steht auf einem einladenden Schild. Eine freundliche Einladung, die von vielen gerne angenommen wird.

„Uns kam die Idee, als wir im vergangenen Jahr den Garten neugestaltet haben und uns auf dem abschüssigen Gelände etwas Neues einfallen lassen wollten“, sagt Christa Hoffmann. Und so habe man sich gedacht, eine Bank aufzustellen und eine „italienische Ecke“ zu kreieren, in der man sich selbst wohlfühlen kann, in der sich aber auch andere Leute auf ein kleines Päuschen freuen können. Eigentlich habe er die stabile Holzbank von Handwerkskollegen als „Restaurationsbänkle“ geschenkt bekommen, erzählt Zimmermeister Oliver Hoffmann. „Umso mehr freue ich mich darüber, dass sie jetzt vielfach genutzt werden kann“, sagt er.

Dass Gartengestaltung seit vielen Jahren zu den liebevoll gepflegten Hobbys im Hause Hoffmann gehört, davon kann man sich leicht überzeugen. Ein kleiner Zaun lässt viele interessante Einblicke zu. „Die Menschen, die hier vorbeikommen, dürfen gerne von außen einen Blick riskieren“, betont Christa Hoffmann. Sie halte nichts davon, sich allzu sehr abzuschotten und das eigene Grundstück durch hohe Mauern oder Zäune zu „verbarrikadieren“.

Dass man immer wieder mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, auch das ist für die Hoffmanns ein angenehmer Nebeneffekt ihrer außergewöhnlichen Initiative. „Gerade in diesen Wochen und Monaten sind noch mehr Wanderer und Radfahrer als sonst unterwegs“, so die bisherige Erfahrung im Corona-Jahr 2020.

Mittlerweile steht die Sonne schon ein wenig tief. Und die Steine im Rücken des Ruhebänkles der Familie Hoffmann geben eine angenehme Wärme ab. Vielleicht noch ein Viertelstündchen bleiben und die wunderschöne Abendstimmung genießen? Aber gern.