Ein Parabelstück von beklemmender Aktualität

Es ist in Mode gekommen, erfolgreiche Romane und andere epische Werke zu verfilmen oder dramatisiert auf die Bühne zu bringen. Für sein Gastspiel mit dem „Schimmelreiter“ nach Theodor Storm in einer Bühnenfassung von Regisseurin Katrin Plötner hat das Hans Otto Theater aus Potsdam am Dienstagabend im Graf-Zeppelin-Haus langen und sehr intensiven Beifall erhalten.

Wer den Text von Storms 1888 veröffentlichter berühmter Novelle noch einigermaßen im Kopf hat, wird sich nach dem Warum von harten Schnitten und Brüchen fragen. Fragt sich auch, wie viel Zuschauer, die die Vorlage nicht kennen, mit den Bruchstücken anfangen können.

Auf einer steilen im Halbkreis endenden Rampe ohne Requisiten, nur mit einigen Klappen, spielt ein düsteres, von hämmernder Musik aggressiv unterlegtes Geschehen, das direkt noch viel von der Originalhandlung transportiert, doch weit und wesentlich darüber hinausweist. Knapp wird sichtbar, wie der hochbegabte Hauke Haien zum Deichgrafen wird und seine visionäre Idee von einem neuen Deich gegen massive Widerstände durchzusetzen sucht. Die Regisseurin legt den Fokus auf die Auseinandersetzung eines Einzelnen mit einer dumpfen Masse, die ihm nicht im Entferntesten das Wasser reichen kann. Das reicht für einen handfesten Konflikt. Dieser wird noch verstärkt durch das Unvermögen des Protagonisten, seinen Gegnern die Qualität und die allen nützende Umsetzung seiner Ideen klarzumachen, sie zu überzeugen.

Ein Grundkonflikt, der in ähnlicher Form immer wieder auftritt, immer aktuell ist. Da ist zum einen ein nicht eingestandener Neid auf den Ausnahmemenschen. Zum anderen eine Scheu vor Veränderungen, die nicht nur unbequem sind, sondern jeden Einzelnen viel Geld kosten. Wenn jetzt noch Scharfmacher hinzukommen – hier sind es Menschen aus einer sektengleichen Vereinigung -, wird es brenzlig. Man verbreitet Hetze, stachelt einander gegenseitig auf, arbeitet teils im Verborgenen. Ein Mob bildet sich. Am Ende stehen der ungeliebte Deichgraf und seine Frau Elke mit dem Rücken zum Abgrund. Die Menschen kommen immer näher, im Sprechchor hämmern sie ihm ein: „Ich bekenne es, ich habe meines Amtes schlecht gewaltet“, bis die beiden über den Rand hinabstürzen. Ein zwar plakativer, aber beklemmender Schluss, ganz anders als in der Novelle.

Jeder in dem auf wenige Personen reduzierten Ensemble hat hervorragend gespielt, allen voran Guido Lamprecht als Hauke Haien, Kristin Muthwill als seine Frau Elke und René Schwittay als sein Gegenspieler Ole Peters. Dank gebührt auch der kurzfristig für eine erkrankte Spielerin eingesprungenen Regieassistentin Laura Wilmeroth.