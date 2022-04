Ein Osterei bis zum Himmel: Was für Kita-Kinder Ostern bedeutet

Bunt beklebte Ostereier aus Papier, fedrige Hühner und das Lied „Stups, der kleine Osterhase“ – all das gehört zu Ostern im Kindergarten dazu. Und am Fest selbst? Da steht bei den Kleinen ganz klar die Suche nach Ostereiern – aus Schokolade und von Hühnern – im Mittelpunkt. Die Schwäbische Zeitung hat sich in zwei Häfler Kindergärten umgehört, was Ostern für Kinder bedeutet und wie sie sich darauf vorbereiten.

Andreas, 5 Jahre, hat im katholischen Kindergarten St. Antonius ganz viele Hühner gebastelt, wie er begeistert erzählt. Für ihn, seine Schwester Katharina (4) und Kindergartenfreundin Emilia (5) ist ganz klar, wer an Ostern die Eier versteckt: „Der Osterhase“.

Emilia, Katharina und Andreas erzählen, was sie für Ostern gebastelt haben und was sie selbst verschenken möchten. (Foto: Anke Kumbier)

Andreas weiß auch schon, wo er suchen muss, denn er kennt ein richtig gutes Osterei-Versteck. Nämlich im Schuppen bei ihm und seiner Schwester zu Hause im Garten. Die Suche nach den Ostereiern finden Andreas, Katharina und Emilia leicht. Bei ihr lege der Osterhase Spuren, erzählt Emilia.

„Wir haben die Ostereier ganz schnell gefunden, aber einmal war es super schwer“, erinnert sich Andreas. Da habe der Osterhase das Ei in einer Kiesgrube vergraben. „Ich dachte erst, das wäre eine Kreide, aber als ich es herausgezogen habe, war es ein Osterei.“

Die Schulkinder im Kinderhaus Wiki malen Osterbilder. (Foto: Anke Kumbier)

Außer Eiern versteckt der Osterhase für die Kinder kleine Geschenke. „Ein Spielzeug oder ein Bastelset“, berichtet Andreas. Er und Emilia wissen auch, warum Ostern überhaupt gefeiert wird. „Das hat was mit Jesus zu tun“, sagt Andreas. „Da ist er auferstanden“, fügt Emilia an.

Len sucht die Ostereier nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern wartet damit bis nach dem Frühstück. (Foto: Anke Kumbier)

Neues Leben verbindet auch Katharina mit Ostern: „Da fangen die Blumen an zu blühen“, sagt sie ganz beseelt. Um den Neuanfang zu symbolisieren, haben die Kinder im Kindergarten St. Antonius Kresse angepflanzt, wie eine Erzieherin berichtet. Sie zeigt ein Tablett voll mit Erde gefüllter Becher, aus denen kleinen grüne Spitzen lugen.

Andreas, Katharina und Emilia wollen aber nicht nur Ostereier und Geschenke suchen, sondern selbst etwas schenken. Die beiden Mädchen ein Osterbild und Andreas will „ein großes, großes, großes Osterei, bis an den Himmel“ basteln. „Das schenke ich Mama und Papa.“ Eine Weile rätseln die drei, ob er das alleine überhaupt schafft und wie viele Menschen es dafür bräuchte. Den ganzen Kindergarten oder doch die ganze Welt?

Nevia bastelt an einem Osterhasenbild. (Foto: Anke Kumbier)

Die Jungs (Karl, Julian und Len) haben Spaß beim Malen. (Foto: Anke Kumbier)

Einen konkreten Stichtag, ab wann Ostern im Kindergarten Thema wird, gibt es in St. Antonius nicht. „Irgendwann fangen die Kinder von selbst an zu erzählen: Jetzt ist bald Ostern“, sagt eine Erzieherin. In religionspädagogischen Einheiten gehe es dann etwa um Palmsonntag, den Einzug Jesus' nach Jerusalem. Im Kindergarten gibt es außerdem ein kleines Osterfest, bei dem etwas Besonderes zu essen auf den Tisch kommt, beispielsweise Osterzopf mit Marmelade und Honig.

Auch das element-i Kinderhaus Wiki im Competence Park in Friedrichshafen feiert Ostern mit einem gemeinsamen Essen, einem Osterfrühstück. „Wir sind ein offener Kindergarten und versuchen das aufzunehmen, was von den Kindern kommt“, erklärt Mitarbeiterin Julia Döhler das Konzept des Kinderhauses. „Wir regen an, etwas zu Ostern zu machen, beispielsweise einen Hasen zu basteln.“ Das müsse aber nicht sein.

Julian und Karl (von links) freuen sich auf Oma und Opa und dass an Ostern Besuch vorbei kommt. (Foto: Anke Kumbier)

Bei den ältesten Kindern, die bald in die Schule gehen, scheint Ostern auf jeden Fall Thema zu sein und auch hier im Kinderhaus wissen einige der Kleinen, warum Ostern überhaupt als Feiertag im Kalender auftaucht. „Gott ist wieder auferstanden“, sagt Julian (5) ganz andächtig.

Nicolas und Ben (von links) haben im Kindergarten Osterhasen und ein Osterei aus Holz ausgesägt und bemalt. (Foto: Anke Kumbier)

Nicolas (6) und Ben (6) haben mit einer Erzieherin zwei Hasen aus Holz und jeweils ein Osterei ausgesägt und bemalt, wie sie berichten. Das Schönste an Ostern ist für Nicolas aber, dass er Ostereier suchen darf. Sein Kindergarten-Kollege Len (5) weiß, dass das manchmal ganz schön schwierig sein kann. Bei ihm zu Hause sei ein grünes Ei im Gras versteckt gewesen. „Das hat der Papa dann erst nach Ostern gefunden.“

Dass Ostern bei vielen ein Anlass für Familientreffen ist, scheint bei den Kleinen gut anzukommen. Der 5-jährige Karl ist glücklich, dass er an Ostern zu Oma und Opa fahren darf. „Ich freue mich, dass Besuch kommt“, sagt sein Freund Julian.

Hira, Nevia und Martha (von links) kennen eine ganze Reihe von Osterliedern, die sie im Kindergarten gelernt haben. (Foto: Anke Kumbier)

Ihre Kindergartenkollegin Nevia (5) freut sich vor allem auf den Osterhasen und dass es Schokolade gibt. Ganz ähnlich geht es Hira (6) und Martha (5). Die drei Mädchen bringen noch ein bisschen Musik ins Spiel. Denn sie kennen eine ganze Reihe an Osterliedern, die sie beim Frühstück im Kindergarten singen: „Hoppelhase Hans“, „Hoppel, hoppel, Stummelschwanz“ oder „Stups, der kleine Osterhase“.

Die Kleinen sind also bestens vorbereitet, die Vorfreude ist groß. Umso wichtiger, dass Ostern jetzt auch wirklich kommt, denn „wenn man nicht Ostern feiert, dann ist Ostern ausgefallen“, stellt Karl fest. Und das möchte vermutlich niemand.