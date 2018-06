Ein Ort, der zu einer kleinen Heimat geworden ist

Irgendwie kommt man sich hier vor wie in einer großen Familie. Man kennt sich, schätzt sich, grüßt sich wie selbstverständlich beim Namen. Das Sommerfest am Samstagnachmittag im Innenhof der Paulinenstraße 33/35 – kurz auch P 35 genannt – war wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass man einiges erreichen kann, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen – wenn auch die Beteiligung leider zu wünschen übrig ließ.

Unter dem Motto „Gemeinschaft leben – Vielfalt feiern“ gab es heimische oder internationale Leckereien zu verköstigen, der Tee aus dem Samowar schmeckte prima, einen Rundgang durch das Caritas-FairKaufhaus oder den Flohmarkt ließen sich die Besucher nicht entgehen. Die Kinder hatten auf der Hüpfburg und bei anderen Programmpunkten ihren Spaß. In erster Linie aber zählten auch das Gespräch und der Kontakt zwischen den Generationen, zwischen alteingesessenen und neuen Häflern.

„Es ist immer schön, neue Leute kennenzulernen und mit ihnen in Kontakt zu treten“, sagt etwa Freddy Pfleiderer, der im Vorjahr an gleicher Stelle das damals neu gegründete Bürgerforum FN-Ost vorgestellt hatte. Zufriedene Miene auch bei Annemarie Fricker vom Helferkreis Asyl St. Columban. „In den vergangenen vier Jahren ist vieles gewachsen“, sagt sie. „Dieser Ort ist für viele Menschen inzwischen zu einer kleinen Heimat geworden. Auch Leute, die längst in einer Anschlussunterbringung wohnen, kommen gerne hierher zurück. Und sie wissen, dass ihnen bei vielen Problemen geholfen wird.“ Eher spontan ist die aus München stammende Edith Grohmann vorbeigekommen. „Ich habe durch Mitorganisatorin Lena Reiner von diesem Fest erfahren“, erzählt sie, während sie zusammen mit Flüchtlingskindern den Boden mit Straßenmalkreide verschönert. „Mir macht’s Spaß“, sagt der 14-jährige Mohammed Alshammari, der die 8. Klasse der Gemeinschafsschule Graf Soden besucht – und heute an einem der Verkaufsstände mithilft. „Und man kann immer dazulernen“, sagt er.