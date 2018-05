Jeder Spieltag der Fußball-Kreisliga B4 ist derzeit spannend. Keiner weiß, wie die Spiele ausgehen. Die Favoriten straucheln und die Tabelle ändert sich stetig. Der SV Tannau ist aktuell Spitzenreiter und erwartet den TSV Eschach II. Diese Partie ist genauso offen, wie fast alle anderen.

Die ersten sechs Mannschaften können noch die Plätze eins und zwei erreichen. Der Meister steigt direkt in die A2 auf, der Vizemeister geht in die Relegation zur A2. Spitzenreiter Tannau hat am Mittwoch bei Kehlen II ein 2:2 erreicht und hat 34 Punkte. Dahinter folgen Kosova (33) und Langenargen (31, ein Spiel weniger). Da alle drei Mannschaften nicht konstant spielen, können sich Eschach II, Ettenkirch (beide 28) und Lindau-Zech (27) berechtige Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze machen.

Im Derby gegen Schlachters II ist Lindau-Zech klarer Favorit. Wie das Spiel ausgeht, das kann aber keiner vorhersagen. Kann der SV Tannau seinen Heimbonus nutzen? Eschach II wird versuchen dagegenzuhalten. Und ob Kosova Weingarten in Bürgermoos gewinnt, ist ebenso fraglich. Bürgermoos hat zuletzt zweimal unentschieden gespielt, ein 0:3 gegen Langenargen innerhalb von vier Minuten egalisiert.