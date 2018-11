Mit der Premiere des Thrillers „Anagram of Murder“ von Seymore Matthew haben die Bodensee Players am Mittwochabend im Casino für gut zwei Stunden spannende Unterhaltung gesorgt.

Bourbon und Brandy fließen im Hause von Veronica und Augustus Nation – genannt Ronnie und Gus - in Strömen, und da soll man einen klaren Kopf behalten? Vielleicht sollte sich Ronnie doch nicht ganz so sicher sein, dass ihr der perfekte Mord gelingt! So heißt es am Ende: „It was almost the perfect crime“ – also doch bloß fast das perfekte Verbrechen.

Was geplant war, darf hier verraten werden. In ihrem gediegenen Salon mit dem Schreibtisch des Hausherrn sitzen Ronnie und Gus beim Smalltalk. Er will ausgehen, sie daheimbleiben. Süffisant sind Ronnies Antworten und ihre Züge zeigen lebhaft, dass Liebe und Fürsorge nur gespielt sind, dass sie es kaum erwarten kann, ihren reichen Göttergatten loszuwerden und zu beerben. Doch noch muss sie sich verstellen, muss das Telefongespräch mit dem Liebhaber abbrechen, als Gus nochmal zurückkommt. Und wieder spricht Denise Werner-Schnurrs Gesicht Bände, während Walter Nägele als ihr Mann Gus eine gleichbleibend freundliche, ahnungslose Fassade zeigt. Wird der Mord gelingen oder ist Gus, der gerade an einem neuen Krimi schreibt und immer wieder auf neue Konstellationen von Täter und Opfer sinnt, doch zu clever? Das muss der Besucher schon selbst herausfinden. Stellen wir lieber mal das weitere Personal vor. Da ist Ronnies Exfreund Jeffrey, den sie nur mühsam davon überzeugt, dass ihr künftiges gemeinsames Glück die Ermordung des Gatten erfordert. Bis in kleinste Details kaut sie dem zögerlichen Biedermann vor, was er zu tun hat, und weiß auch dann noch Rat, wenn der erste Anlauf gründlich schiefgeht. Nur widerwillig macht sich Jeffrey ans mörderische Werk. Dabei ahnt er nicht, dass er nur ihr Werkzeug ist, dass statt seiner ein neuer Lover der Glückliche werden soll. Als am nächsten Morgen tatsächlich ein Toter gefunden wird, tritt Detective Inspector Morgan ins Bild, ein aufrechter Gentleman, selbstsicher lächelnd, er wird die Hintergründe sicher aufdecken – wer möchte an Sebastian Fetköters Erscheinung zweifeln. Ronnie ist hypernervös, als er seine Befragung beginnt, wird sie ihre Rolle durchhalten? Irritierend ist auch die Anwesenheit von Constable Hughes, die scheinbar nebenbei sehr kluge Fragen parat hat. Warum die verständnisvolle Frau (Elisabeth von Alberti) Ronnie so panische Angst einjagt? Bleibt als Letzte im Spielersextett Gus‘ Sekretärin Sally Dure, von Maren Matthes herrlich unkompliziert gespielt, wenn sie wieder einmal unerwartet in die Szene hineinplatzt. Ob sie so ganz unschuldig ist? Jedenfalls liefert sie am Ende das Stichwort, das dem Krimi seinen Namen gab: „Anagram for Murder“: Der Name ihres Mannes lässt sich zu „Murder“ verschieben. Eine elegante, fast liebenswerte Gesellschaft haben die Bodensee Players auf die Bühne gestellt und ihr mörderisches Spiel unter der Regie von Stephanie Kretschmer flott serviert.