Bei der Reihe „Jazz am Donnerstag“ im Restaurant Amicus am Fallenbrunnen sind am Gumpigen die Nikolai Geršak Band mit dem Jugendchor Sankt Nikolaus und Sankt Petrus Canisius als „Special Guest“ aufgetreten. Sie unterhielten das Publikum mit einem fasnetsfreien kurzweiligen Programm.

Für gewöhnlich habe er donnerstagabends keine Zeit, verriet Nikolai Geršak direkt zu Beginn des Jazzabends, nachdem er die Bühne betreten hatte. „Donnerstags probe ich normalerweise mit dem Kirchenchor.“ Nur am gumpigen Donnerstag, da entfalle die Chorprobe und er habe Zeit, sich anderer Musik zu widmen. So sei er froh und dankbar, „wie jedes Jahr“ an diesem Abend während der Fasnetszeit auf der „Jazz am Donnerstag“-Bühne stehen zu dürfen. Mit ihm betraten Harald Weishaupt und Benjamin Engel die Bühne und ergänzten Geršaks Spiel an den Pianotasten um Saxophonklänge (Engel) und Schlagzeugrhythmen (Weishaupt). Als zweites Stück stimmten sie „Cute“ an. „Das ist auch direkt die Ankündigung der Mädchen“, ließ er die Anwesenden wissen. Und so betraten nach dem nächsten Applaus Muriel Schmid, Verena Seyboldt sowie die Schwestern Myriam, Anna und Eva Menrad die Bühne. Der Mädchenchor, der sich normalerweise aus neun Sängerinnen zusammensetzt, bereicherte den bunten musikalischen Abend zwischen Jazz- und Popmusik mit seinem Gesang.

Mit „Mad World“ wagten sie den Auftakt und zeigten schnell ihre stimmliche Bandbreite. Kleine Schnitzer verzieh ihnen das anwesende Publikum gern. Mit großem Applaus und zwischendurch konzentriertem Lauschen wertschätzte es den Auftritt der jungen Sängerinnen. Auch Jürgen Deeg, der erste Vorsitzende des Vereins „JazzPort Friedrichshafen“, der die Reihe „Jazz am Donnerstag“ seit nunmehr bald 30 Jahren veranstaltet, zeigte sich zufrieden. „Wir möchten mit diesem wöchentlichen Format eben nicht nur eingefleischten Jazzern und Hardcoreprofis eine Chance geben, sondern ganz gezielt auch Nachwuchsmusikern eine Bühne bieten.“, begründete er die Entscheidung, den Jugendchor als Gastmusiker auftreten zu lassen.

Supermarkt-Musik als Inspiration

Christina Perris „Jar of Hearts“ hätten sich die Mädchen selbst als Werk ausgesucht, das sie vortragen wollten, erläuterte derweil Geršak den Zuschauern. Als er letzte Woche einkaufen gewesen sei, habe eben dieses Lied die Hintergrund-Musik im Supermarkt bereichert und ihn berührt. „Da habe ich mich sehr auf diesen Donnerstag gefreut.“ Auf das gefühlvolle Lied folgte direkt ein umso bekannteres, aber nicht weniger emotionales Werk mit „Killing me softly“. Einen „Mambo Veneziana“ widmete der Organist und Pianist darauf seinen neuen Schuhen. Bei diesen handle es sich um das Modell „Salsa“ aus einem kleinen Tanzschuhfachhandel in Meckenbeuren. „Zum Orgelspielen braucht es spezielle Schuhe: Sehr weich und mit Absatz müssen die sein.“, verriet er dazu und dass sich diese Tanzschuhe daher ideal eigneten. Im Wechsel mit reinen Instrumentalnummern verstrich so der vielseitige musikalische Abend wie im Flug.