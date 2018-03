Bunt ging es auf dem Kreativmarkt zu. Das darf wortwörtlich verstanden werden, die zahlreichen, selbst gemachten, unterschiedlichen und zum größten Teil außergewöhnlichen Produkte füllten die Halle B1 der Messe Friedrichshafen. Markenpartner war hier „Dawanda“, eine Internetplattform für Kreative, auf der auch viele der Händler zu Hause sind.

Der Kreativmarkt bietet ein Potpourri an Angeboten. Die Nähbegeisterten finden angefangen beim Knopf über Garne, Reißverschlüsse bis hin zu Stoffen so ziemlich alles, was man mit Hand oder Maschine verarbeiten kann. Sollte sich noch keine Nähmaschine im Haus befinden, dann konnte selbst diese hier erstanden werden. An Zubehör mangelte es hier nicht.

Das sah beim Bastelbedarf schon etwas anders aus. Viele handgemachte und liebevoll gestaltete Produkte wurden angeboten, doch weniger die Materialien, die man dafür benötigen würde. Doch tat das dem Gesamtangebot keinen Abbruch. Elfen aus Wolle, Seidentücher mit gefilzten Ornamenten, Schals aus gefilzten Blüten, Papierkarten mit 3-D-Motiven, die ihre Schönheit im wahrsten Sinne des Wortes beim Öffnen der Karten entfalteten oder auch ungewöhnlich designte Möbel, wie von David Müller, der auf schräge Formen und gebogene Linien setzt, die dennoch funktional gestaltet sind.

Serap Balikan aus Pforzheim zeigte vor Ort, wie ihr filigraner Häkelschmuck entsteht. „Je nach Größe und Motiv brauche ich so drei bis acht Stunden für eine Halskette.“ Für ihren Schmuck nimmt sie traditionelle orientalische Spitzenmotive als Vorbild, „so wie sie früher in der Türkei für Kopftücher gemacht wurden“. Sie arbeitet mit Nylon- oder Seidenhäkelgarn und arbeitet gegebenenfalls auch Perlen mit ein. Upcycling ist nach wie vor Thema in der Kreativwelt. Bezogene Knöpfe, die zu Haarspangen umfunktioniert wurden, alte Kanister, die als Taschen dienen oder kleine Täschchen aus ehemals getragenen Jeans waren hier zu finden.

Handgemacht von Kreativen

Massenware war wenig zu finden auf dem Markt. Der Kreativmarkt ist eher ein Markt der Unikate, die dann wiederum auch gut bezahlt werden wollen. Auch die sonst üblichen Messeangebote, bei denen Kunden ein gewisser Rabatt angeboten wird, blieben eher die Ausnahme. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die dort angebotenen Waren handgemacht sind, einem kreativen Kopf entsprungen sind und die Käufer mit einem Einzelteil nach Hause gingen.

Auf jeden Fall, eine Messe, deren Besuch lohnt. Auch der Ausbau in Richtung Zubehör für den Bastelbedarf wäre eine Überlegung wert, könnte man so diejenigen ansprechen, die selber zu Hause eigene Ideen umsetzen wollen.