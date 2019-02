Nach dem Komödien-Hit „Frau Müller muss weg“ sind jetzt die „Wunschkinder“ unterwegs, der dritte Teil der Eltern-Kind-Trilogie von Lutz Hübner und seiner Frau Sarah Nemitz. Vor vier Wochen war das Stück in einer Inszenierung des Eurostudios Landgraf im Theater Lindau zu sehen, jetzt in einer ganz anderen des Wolfgang-Borchert-Theaters aus Münster beim zweitägigen Gastspiel im Bahnhof Fischbach.

Zwei so unterschiedliche Inszenierungen so dicht beieinander sind ein absoluter Höhepunkt für Theaterfreaks. Packend und dicht in seiner auf den Punkt gebrachten Aussage war das hier besprochene Häfler Gastspiel aus Münster.

Das Thema in Kürze: Der Generationenkonflikt eskaliert, als der Sohn Marc, der gerade mit Ach und Krach das Abitur geschafft hat, die Pension Mama nicht verlassen will – für den Vater „totes Fleisch“, das nur Party, kiffen, fressen und schlafen im Sinn hat. Plötzlich findet er eine Freundin, wacht auf, doch bald ist sie schwanger. „Problemlösungsstrategien“ stürmen auf die jungen Menschen ein, Marc erträgt die sich permanent einmischenden Eltern nicht mehr und dreht durch. Die Stationenbühne mit mehreren Ebenen erlaubt das Nebeneinander der Handlungsstränge mit blitzschnellen, eigentlich verfremdenden Wechseln.

„Was war falsch?“, fragt sich Mutter Bettine, ist die Reaktion des Sohnes eine Konsequenz ihrer Erziehung? Natürlich ist hier die Erziehung Sache der Frau, einer Übermutter, hysterisch pendelnd zwischen krampfhaftem Verstehen-Wollen und Unverständnis. Der Mann sieht immer die einfachste Lösung in einem zielgerichteten Gespräch, doch er erreicht den Sohn nicht.

Gerd, der verhandlungserfahrene Praktiker, leitender Ingenieur, versagt zu Hause völlig. Er sieht in erster Linie das Geld. Selbst als der Sohn sein Auto demoliert, passiert sonst nichts. Aber Marc, der urplötzlich von der Schwangerschaft seiner Freundin erfährt, erhält den entscheidenden Impuls, selbst tätig zu werden.

Wenig später wird ihn sein Cousin charakterisieren: „Der wird mal genauso ein Arschloch wie sein Vater.“ Johannes Langer verleiht dem 19-jährigen Marc durchaus individuelle Züge, zeigt glaubhaft, dass er mit der Situation total überfordert ist, wie die Gesellschaft um ihn herum.

Tante mit klarem Kopf

Einzig seine Tante Katrin führt vor, wie Dinge mit klarem Kopf geregelt werden könnten. Wohltuend energisch ist sie gegenüber ihrer Schwester, die ihr (Über-)Muttersein als Aufgabe sieht, aber eigentlich auch nur an sich denkt. Eine Welt von kommunikationsunfähigen Egomanen, denen die Freundin Selma und ihre kranke Mutter gegenüberstehen. Selma verliert ihr ungeborenes Kind, scheint am Ende die Verliererin zu sein – sie sei schmal geworden, wird berichtet. Marc aber beginnt sein Studium, lebt in einer WG, die Eltern arbeiten wieder im Ausland, bleiben ihrem Klischee verhaftet. Was bleibt: flotte Sprüche, sarkastische Kommentare, ein Lehrstück ohne Lehre, ohne Happy End und sehr intensiv gespielt.