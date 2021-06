Ein kurvenreicher Arbeitsplatz

Noch wirkt das Drumherum ein wenig provisorisch – aber die Ergebnisse können sich nach gut zwei Monaten mehr als sehen lassen: Anfang April startete im Klinikum Friedrichshafen ein Projekt zur Entlastung der Pflegekräfte, das eng mit Marie Walser und Karin Dollansky verknüpft ist. Wie das Klinikum mitteilt, übernehmen die beiden pharmazeutisch-technischen Assistentinnen (PTA) seither für die Pflegekräfte der neurologischen Stationen und eines Bereichs der Komfortplus-Station das „Medikamente stellen“.

Die Berufsanfängerin Walser und ihre erfahrene Kollegin Dollansky, die zuvor in einer öffentlichen Apotheke arbeitete, stecken mit dem gebotenen Abstand ihre Köpfe über dem Laptop in einer Ecke des Stationszimmers zusammen. Im Stationszimmer geht es kurz nach 12 Uhr hektisch zu – ein Notfall ist zu versorgen, die Übergabe vorzubereiten, Fragen tauchen aus dem Nichts auf, der Patientenruf ist unüberhörbar. Mittendrin im Geschehen: die beiden PTA.

Am Anfang, gestehen beide, sei es eine ganz schöne Umstellung gewesen, plötzlich „auf der Station zu arbeiten“. Inzwischen hätten sie sich daran gewöhnt und hoffen darauf, dass mit der elektronischen Patientenakte ihre Arbeit erleichtert wird und sie nicht mehr im Stationszimmer auf „die Kurven“ warten müssen. Die „Kurven“ – also die individuellen Patienten-Unterlagen – sind für ihre Arbeit die Wissensgrundlage, schließlich ist hier vermerkt, welcher Patient welche Medikation auf Anweisung des Arztes bekommen soll. Erst dann können die Medikamente „gestellt“ werden. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Aufgabe der beiden PTA.

Ihre Expertise greift vor allem dann, wenn es um die Medikamente geht. Ihre „Rote Liste“ (ein großes Buch mit sämtlichen zugelassenen Medikamenten) haben sie platzsparend im Laptop dabei, aber „vieles weiß man auch so“, erklärt Karin Dollansky. Es sei eben nicht egal, ob ein Patient sein Medikament in Tablettenform oder intravenös bekomme. Und eine mögliche Überdosierung könne verhindert werden, wenn man wisse, dass die Inhaltsstoffe von zwei namentlich verschiedenen Medikamenten dieselben seien. Schließlich fänden sich im großen Medikamentenschrank vielleicht das Original-Blutverdünner-Präparat „Plavix“ und „Clopidogrel“, das Generika (Arzneimittel, das einem auf dem als Markenprodukt eingetragenen Präparat in der Zusammensetzung gleicht). Deshalb sei es wichtig, die „Kurven“ der Patienten gründlich zu lesen und solche Fehler aufzudecken, mit den Ärzten Rücksprache zu halten und die Medikation auf den richtigen Weg zu bringen.

Bislang stellten die Pflegekräfte in den Nachtdiensten die Medikamente für den kommenden Tag. Dass sie nun durch die beiden PTA entlastet werden und sehr dankbar dafür sind, versteht sich (fast) von selbst, heißt es in der Pressemitteilung der des Klinikums weiter. Dass sich dadurch aber auch das Fehlerrisiko reduziert habe und die Lagerhaltung im Medikamentenschrank, für die die PTAs ebenfalls zuständig seien, wesentlich verbessert wurde, seien ebenfalls positive Ergebnisse der neuen pflegeentlastenden Maßnahmen im Klinikum Friedrichshafen.

Die demographische Entwicklung bringt in vielen Bereichen Neustrukturierungen mit sich, auch im Krankenhaus und auch in den Pflegeprozessen. Der Medizin Campus Bodensee führe neue Prozesse ein, damit die Kompetenz der Pflegekräfte noch mehr bei den Patienten ankomme. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Zusammenarbeit von Pflege und Apotheke“, so Pflegedirektor Andreas Stübner, der vor allem die gesteigerte Medikamentensicherheit durch das Vier-Augen-Prinzip und die Pflegeentlastenden Maßnahmen hervorhebt.