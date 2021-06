Karten für die „Kultur am Ufer“-Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse auf dem Festivalgelände und im Vorverkauf auf der Homepage des Kulturbüros. Dort ist auch das Gesamtprogramm von „Kultur am Ufer“ zu finden:

Anmeldungen zur Aktionswiese im Schulgartenmuseum sind ab 15. Juli möglich, unter