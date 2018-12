Ein Krippenbauer braucht viel Liebe zum Detail

Maria und Josef eine Herberge geben – das hat sich der Mitte November gegründete Krippenverein zur Aufgabe gemacht. Schreinermeister Reinhold Amann ist Vorsitzender des Häfler Vereins mit 20 Mitgliedern. Die Liebe zum Krippenbau haben alle gemeinsam schon vor Jahren entdeckt. Sie haben gemeinsam in Vorarlberg Krippenbaukurse besucht. Dort hat Reinhold Amann auch seine Prüfung zum Krippenbaumeister abgelegt. Mit der Vereinsgründung wollen er und seine Mitstreiter ihr Hobby an andere vermitteln.

Ein Hobby, „das einen richtig entspannt“, versichert Reinhold Amann. Man könne sich in den Details verlieren und ausprobieren, was passe und was nicht und wie letztendlich die Krippe aufgebaut sein soll. Das habe schon einen gewissen Suchtfaktor. In der Werkstatt hinter dem Privathaus des Vorsitzenden treffen sich die Mitglieder wöchentlich, um an ihren Krippen zu bauen. Im Frühjahr und im Herbst möchten sie Kurse anbieten – in zwei Stilrichtungen: alpenländisch und orientalisch.

Wer dabei an einfache Hütten für Maria und Josef denkt, hat weit gefehlt. Die Krippen zeichnen sich insbesondere durch ihre Detailliebe aus. Inspirationen holen sich die Vereinsmitglieder in den Bergen. Sie schauen sich den Aufbau der Berghütten an, suchen nach Gräsern, Weiden und Holz – nach allem, was sich für den Krippenbau eignet. In Reinhold Amanns Werkstatt sind die einzelnen Materialien in Regalen geordnet. Während sich die Rinde der Lärche besonders für die alpenländischen Krippen eigne, verwenden die Krippenbauer das Äußere der Korkeiche aus Südfrankreich für die Krippen im orientalischen Stil. Die Strukturen der jeweiligen Baumrinden werden in das Gesamtwerk integriert. Die Maserungen und Verwitterungen in den Rinden werden aufgegriffen und weiterverarbeitet.

„Schon etwas aufwändiger“

„Es gibt so viele Möglichkeiten, hier auf kreative Weise eine absolut individuelle Krippe zu gestalten“, sagt Reinhold Amann. Schneelandschaften werden mit Gips simuliert, Eiszapfen, die vom Gebälk hängen, werden aus alten Glassplittern gezogen. „Das ist schon etwas aufwändiger“, sagt Amann. Häuser, Ställe oder ganze Mauerwerke entstehen aus Und aus Polyurethanschaum, kurz: PU-Schaum. Diese werden mit Pulverfarben beschichtet. Auch Lavagestein aus Sizilien, Kiesel und Steine aus dem Gebirge, getrocknete Gräser und Stiele von wildem Thymian finden sich in der Werkstatt.

Die Krippen können in jedweder Größe gebaut werden. „Wenn man wenig Platz hat, ist es beispielsweise möglich, eine Krippe in einer Laterne zu bauen“, erklärt Reinhold Amann. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Immer wieder entdeckt man Details in den Krippen, die einem beim Blick zuvor nicht aufgefallen sind. Grasbüschel, die aus dem „Schnee“ ragen, oder Bachläufe, die sich durch die Landschaft winden, verwittertes Mauerwerk, aus denen etwas Grün sprießt, und viele weitere, liebevoll und aufwändig gestaltete kleine Details, die den Betrachter in seiner Gesamtheit in eine neue Welt entführen.

Für die geplanten Krippenbaukurse sollten Interessierte etwa zwölf bis 14 Abende einplanen. „Und wenn es dann doch länger dauert, ist das kein Problem. Wir sind da und beraten und helfen gerne“, sagt Reinhold Amann. Er schätzt, dass ein Kurs so um die 200 Euro kosten wird – wobei darin sämtliche Materialien enthalten sind. Wer auf den Geschmack gekommen ist oder sich inspirieren lassen möchte, dem empfiehlt Amann einen Besuch in der Krippenausstellung im Tettnanger Schloss. Die Eintrittsgelder der Ausstellung werden übrigens für einen sozialen Zweck gespendet.