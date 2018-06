Die Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums haben im Graf-Zeppelin-Haus ihr Sommerkonzert gegeben. Die GZG-Jungs, die Big Band, der gemischte Chor und die Musical AG unterhielten die Gäste im Graf-Zeppelin-Haus. Und auch der scheidende Schulleiter Hermann Dollak wurde musikalisch verabschiedet.

Die GZG-Jungs, der Knabenchor der Fünftklässler, singen einmal pro Woche zusammen. Die Stunde ist Pflicht. Das Singen solle den Schülern vor allem dabei helfen, die Erfahrung zu sammeln, ohne Angst etwas vor Publikum zu leisten. Gerade mit Blick auf Referate und Präsentationen sei das etwas, das alle Kinder, egal ob musikalisch mehr oder weniger begabt, für den Rest ihrer Schullaufbahn mitnehmen könnten, erklärte Christian Cöster. Unter der Leitung von Arno Kleiss zeigten die jungen Sänger in ihren Stücken dann auch, wie viel mit nur einer Stunde Musikunterricht pro Woche geleistet werden kann. Sie schlossen ihren Auftritt mit einer von viel Applaus begleiteten Interpretation von „We are the champions“. Besonders das Solo von Riad Sajfic sorgte im Saal für begeisterten Applaus.

Danach ging es schwungvoll mit der Big Band weiter. Sowohl die Big Band als auch der gemischte Chor hatten mit dem letzten Abitur-Jahrgang zahlreiche langjährige Mitglieder verloren. „Bei beiden Gruppen befinden wir uns jetzt wieder in der Phase, in der intensive Aufbauarbeit geleistet werden muss“, so Christian Cöster, Leiter des gemischten Chores. Davon ließen sich die Musiker der Big Band allerdings nichts anmerken

Am Ende ihres Auftritts widmete die Big Band dem scheidenden Schulleiter Hermann Dollak anlässlich seines letzten Sommerkonzertes überraschend ein Stück. Dirigent Frank Pudimat sang, begleitet von seiner Big Band, Frank Sinatras „My Way“. „I faced it all and I stood tall – and did it my way”, ein ganz besonderer musikalischerer Gruß, in dem viel persönliches Bedauern über den Abschied Dollaks mitschwang.

Im Anschluss gab die Musical-AG einen kleinen Einblick in die Proben für ihre aktuelles Projekt „Prinz Owi lernt König“. In dem Stück bestimmt Prinz Owi, der Weihnachten über alles liebt, dass sein Lieblingsfest ab sofort jeden Monat gefeiert werden muss. Eine Idee, die nicht bei allen Untertanen auf Begeisterung stößt. Die Musical-AG des GZG führt das Stück am 21. und am 22. Juli auf. Karten gibt es bereits im Vorverkauf.

In der zweiten Hälfte des Programms wurden die Themen der Lieder nachdenklicher: Der Kinderchor der fünften Klasse erzählte die Geschichte von König Midas, der alle seine Besitztümer in Gold verwandeln will. Leandra Krasniqi als Midas und Aurelia Filali als Bacchus bewiesen viel Mut und meisterten ihre Soli bravourös. Musiklehrer Tobias Rädle begleitete am Klavier.

Zum Abschluss des Abends präsentierte der gemischte Chor Lieder von Konstantin Wecker. „Uns hat die liebe Erde doch so viel mitgegeben. Dass diese Welt nie ende, nur dafür lasst uns leben!“ – Texte wie dieser aus Weckers „Nur dafür lasst uns leben“, ließen die Zuhörer nachdenklich zurück. Ein kritisches und durchaus politisches Ende, eines gelungenen Konzertabends.