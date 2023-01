Ein kleines Verbotsschild sorgt für Verwirrung

Die Stadtverwaltung hat ein neues Schild aufgestellt, das die Durchfahrt durch Fischbach für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen untersagt, mit Ausnahme des Lieferverkehrs. Damit soll der Verkehr besser gelenkt werden, sagt die Verwaltung.

Die Sperrung soll für beide Richtungen gelten; das Schild regelt dies aber nur für den Verkehr, der aus Richtung Immenstaad kommt, für den Verkehr aus Richtung Lindau gibt es keine Schilder. Auch der Standort des Schilds direkt in der Abbiegespur scheint nicht sinnvoll gewählt zu sein: Wer es dort sieht, kann eigentlich nicht mehr zurück.

Schon bei der Eröffnung der B 31-neu war die Rede davon, den Lkw-Durchgangsverkehr nicht mehr durch Fischbach rollen zu lassen. Solange jedoch kein Schild stand, war es nicht verboten. Das bestätigt auch die Stadtverwaltung.

Im Spätherbst sei mit den beteiligten Behörden eine Bestandsaufnahme ein Jahr nach Inbetriebnahme der B 31-neu durchgeführt worden, teilt die Pressestelle der Stadt mit. „Im Anschluss daran wurde die Maßnahme umgesetzt“, heißt es. Gesperrt ist der Durchgangsverkehr für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen in beiden Fahrtrichtungen, so eine Sprecherin der Stadt.

Hier fehlen die Schilder

An den Abfahrten der B 31 und B 31-neu aus Lindau kommend stehen aber keine Schilder. Und dafür hat die Stadtverwaltung eine Erklärung: „Dort stehen keine Schilder, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Lkw, der sich bereits auf der Neubaustrecke befindet, diese verlässt, um durch Fischbach in Richtung Immenstaad zu fahren.“

Lieferverkehr sei grundsätzlich weiterhin erlaubt, das bedeute, Lkw könnten weiterhin durch die Ortsdurchfahrt Fischbach fahren, wenn sie dort etwas anliefern oder abholen.

Kaum sichtbar

Das neue Schild bei Fischbach steht jedoch in der Abbiegespur und nicht schon eher auf der Straße. Lkw-Fahrer dürften da Probleme haben, wenn sie das Schild entdecken und lesen können, aber dann bereits abgebogen sind. Der aktuelle Standort, so die Verwaltung, sei aus diversen Gründen so gewählt worden. Genannt werden diese jedoch nicht.

Aus dem Rathaus heißt es weiter: „Sollte der Standort sich als nicht zweckmäßig herausstellen, wird das Schild nachträglich versetzt. Wir prüfen derzeit den Standort, voraussichtlich wird dieser aufgrund der besseren Sichtbarkeit vorverlegt.“





Kontrolle durch die Polizei

Nun bleibt die Frage, wie das Verbot kontrolliert wird und was ein Lkw-Fahrer riskiert, wenn er gewohnheitsmäßig trotzdem durch den Ort fährt, anstatt die neue B 31 zu nutzen. „Die Polizei kann den fließenden Verkehr kontrollieren“, sagt die Verwaltung. Und die Ahndung von Verstößen richte sich nach den einschlägigen Bußgeldvorschriften.

Der aktuelle Bußgeldkatalog weist für die Missachtung eines Durchfahrtsverbotes für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Bußgeld von 100 Euro aus. Das in Fischbach aufgestellte Schild sperrt die Strecke nicht nur für Lkw, sondern für alle Arten von Fahrzeugen und Gespannen, die schwerer als 3,5 Tonnen sind. Ausgenommen sind nur Pkw und Busse.

Fischbacher Runde hat andere Sorgen

Für die Anordnung und Einrichtung von Verkehrsverboten ist laut Polizeibehörde grundsätzlich die Straßenverkehrsbehörde zuständig. Die Stadt treffe abschließend die Entscheidungen in eigener Verantwortung. Die Polizei wird allenfalls zur Beratung konsultiert, in diesem Fall aber sei das nicht geschehen, heißt es aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Auch die Fischbacher Runde war in diese Entscheidung nicht eingebunden. Deren Sprecher Dietmar Nützenadel kannte den Vorgang nicht. Wichtigstes Anliegen der Fischbacher Runde sei derzeit der Rückbau dieser Straße, der ehemaligen B 31.

Eine Zählung bestätigt, dass der Verkehr, seit der Eröffnung des neuen B-31-Teilstücks, in Spaltenstein und Efrizweiler zugenommen hat. Grafik: Marcus Fey