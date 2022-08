Ein kleines medizinisches Wunder: Vojin Cacic bleibt doch beim VfB Friedrichshafen

Zusammen mit Scout Radomir Vemic und Athletiktrainerin Liane Weber bereitet Sketcher das Team auf die kommenden Aufgaben vor. Zu Sketchers Philosophie gehört, früh den Ball ins Spiel zu bringen. „Als die Spieler das gemerkt haben, waren sie noch ein bisschen fröhlicher bei der Arbeit“, sagt Sketcher lachend. Er versucht Spaß und effektives Arbeiten zu verbinden, dazu gehören auch Übungsformen, bei denen die Profis bei einer Mischung aus Sprints und dem Kinderspiel Stein, Schere, Papier gegeneinander antreten.„Wir sind noch nicht wirklich in einer Phase, dass sie im Wettkampf Volleyball spielen sollten und trotzdem wollen wir, dass sie sich untereinander pushen“, wird Sketcher in der VfB-Mitteilung zitiert. „Da muss man eben ab und zu auch kreativ werden.“ Freitag heißt es zurzeit Beachvolleyball statt Halle und nach fünf Tagen Maloche unter der Woche steht das Wochenende zur freien Verfügung. Cheftrainer Mark Lebedew kommt trotz seines Aus als Slowenien-Coach erst im September an den Bodensee kommt. Ihm gönnt der Verein Urlaub. (sz)

Die Zeit ohne Volleyball in Friedrichshafen hat seit dieser Woche ein Ende. Die Häfler Volleyballer bereiten sich seit Montag auf die neue Saison vor (wir berichteten). Sieben Spieler befinden sich schon wieder im Trainingsbetrieb, unter anderem Blair Bann nach seiner langen Verletzungspause. Sieben weitere folgen in den kommenden Tagen und Wochen. „Die Jungs sind hier alle in guter Verfassung erschienen“, lobt Co-Trainer Liam Sketcher. „Ab und an hakt es noch, aber wir waren in den ersten Tagen schon sehr produktiv.“

Der VfB Friedrichshafen hat nicht zu viel versprochen. Es wurde ein aufregender Transfer angedeutet und nun auch geliefert. Als 14. Spieler präsentierten die Häfler Volleyballer am Freitag völlig überraschend den 32-jährigen Außenangreifer Vojin Cacic. Es ist ein echter Kracher – mit dem Montenegriner, Luciano Vicentin, Ziga Stern und Tim Peter ist der Bundesliga-Vizemeister auf dieser Position nun qualitativ unglaublich breit besetzt. Vorausgesetzt, Cacic kann wieder an seine alte Form anknüpfen. Das ist kein Selbstläufer, so erlitt der 32-Jährige erst vor vier Monaten einen Achillessehnenabriss. Es gilt als kleines medizinisches Wunder, dass er jetzt schon wieder schmerzfrei und fast am Ende eines langen Kampfes ist. Friedrichshafens Kader für die Saison 2022/23 ist damit komplett.

Er hofft, schon zum Saisonstart am Sonntag, 16. Oktober, in Berlin völlig wiederhergestellt auf dem Feld stehen zu können. Genau an dem Ort, an dem seine Verletzung passiert ist. Beim ersten Play-off-Finale gegen die BR Volleys am 16. April lag Cacic in den Katakomben der Berliner Max-Schmeling-Halle. Draußen erarbeiteten sich seine Mannschaftskollegen gerade den ersten Sieg in der Play-off-Finalserie gegen die Hauptstädter. Cacic dachte über etwas anderes nach: sein Karriereende. Denn Cacic kannte den Grund, warum er Minuten zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Hallenboden liegen geblieben war. Den Knall hörte er trotz vollbesetzter Halle. Cacics Achillessehne war gerissen, der Montenegriner packte die Gedanken an das Ende seiner sportlichen Karriere aber beiseite. „Meine Persönlichkeit lässt Aufgeben nicht zu. Ich wusste, dass es schwierig wird und dass ich mental sehr stark sein muss“, wird Cacic in der VfB-Mitteilung zitiert.

Die harte Arbeit zahlt sich aus

Cacic war bereit. Den Sommer über verbrachte der Montenegriner fast vollständig in Friedrichshafen. Einen Tag nach der Verletzung folgte die Operation in der Praxis von Patrick Frei, danach übernahmen Oliver Klenk und sein Team die Rehabilitation. „Ich hatte regelmäßige Termine bei den Ärzten und die waren ziemlich erstaunt“, sagt Cacic grinsend. „Ich konnte den Heilungsprozess irgendwie beschleunigen. Ich habe mit unserer Athletiktrainerin Liane Weber viel gearbeitet und nicht aufgegeben. Das hat sich ausgezahlt.“

Zwar ist er noch ein gutes Stück davon entfernt, wieder Volleyball spielen zu können. Aber der Mann, den sein Trainer Mark Lebedew schon die gesamte Vorsaison nur „Warrior“, also Kämpfer nannte, trainiert weiter hart. „Ich habe volles Vertrauen in meine Achillessehne, aber mir fehlt noch sehr viel Kraft“, erzählt Cacic. Wann er die wieder zurück habe? „Ich hoffe auf den Saisonstart“, ist seine knappe Antwort.

Diese ganzen Entwicklungen und Cacics Ehrgeiz haben sich auch in der Chefetage des VfB Friedrichshafen rumgesprochen. Den Häflern fehlte noch ein Außenangreifer im Kader, sodass Thilo Späth-Westerholt sich mit dem Leistungsträger aus der Vorsaison, der kurz nach Saisonende mit dem serbischen Verein Vojvodina Novi Sad in Verbindung gebracht wurde, zusammensetzte. „Die Ärzte gaben grünes Licht und Vojo ist deutlich anzumerken, dass er unbedingt wieder angreifen will“, erzählt der Geschäftsführer. „Für uns war schnell klar, dass wir das machen – obwohl man sonst sicher keine Spieler verpflichten würde, die nicht ganz fit sind.“

Cacic wird um seinen Stammplatz kämpfen

Somit komplettiert Cacic als 14. Spieler den Häfler Kader der Saison 2022/2023. So spät unterschrieb er schon lange keinen Vertrag mehr, wie Cacic lachend sagt: „Mit 19 in Budva (OK Budvanska Rivijera aus Montenegro, Anm. d. Red.) müsste das gewesen sein.“ Er wird sich mit der Rolle des Reservisten nicht einfach abgeben. „Dass ich bei den Finalspielen nicht dabei sein konnte, war schrecklich“, erinnert er sich. „Ich werde nie vergessen, wie Mark diese bewegende Ansprache vor Spiel vier gehalten hat und ich nicht aufs Feld konnte. Die Jungs haben alles gegeben und niemand kann ihnen etwas vorwerfen. Aber ich will wieder dahin und spielen. Da gibt es eine große offene Rechnung.“