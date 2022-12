Diese 5 Leckereien auf dem Häfler Weihnachtsmarkt sollten Sie probieren

Weihnachtsmärkte bieten Leckerein so weit das Auge reicht. Bei einem Spaziergang zwischen den winterlichen Hütten weht Meter für Meter ein neuer köstlicher Duft in die Nasen der hungrigen Besucher. Von gebrannten Mandeln über Crêpes bis hin zu Kässpätzle ist meist alles dabei - so auch in Friedrichshafen. Für alle, die sich eine kleine Vorauswahl wünschen, sind hier fünf Köstlichkeiten des Häfler Weihnachtsmarktes.

1. Flammlachs

Jeffrey Gesser hatte auch im vergangenen Jahr 2021 seine Flammlachs-Hütte in Friedrichshafen aufgebaut, doch die Stadt musste den Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie kurzfristig absagen. (Foto: Hanna Neuberger)

Fisch-Freunde und alle, die es werden wollen, kommen bei Geissler’s Flammlachshütt’n auf ihre Kosten. An Holzbretter genagelt bruzzelt der saftige Lachs am offenen Feuer, bevor Weihnachtsmarktbesucher den Fisch unter anderem im Brötchen, im Wrap oder neuerdings auch in einer finnischen Kartoffelsuppe genießen können.

Der Inhaber Jeffrey Gessler hat die traditionell finnische Zubereitungsart auf einer Reise kennengelernt. „Wir haben es aus dem Urlaub übernommen vor 15 Jahren“, erzählt er. Den Flammlachs und alles was dazu gehört würden Gessler und seine Mitarbeiter frisch auf dem Häfler Weihnachtsmarkt zubereiten. Die klassische Variante, Flammlachs im Brötchen, gibt es für 7 Euro.

2. Südtiroler Bauernbrot

Der herzhafte kräftige Käse und der salzige Südtiroler Speck auf dem Bauernbrot passen super zusammen. (Foto: Hanna Neuberger)

Wer es richtig deftig mag, wird bei Martl und Ander fündig. Die beiden kernigen Männer bieten Südtiroler Bauernbrot an - ein deftiges, würziges Brot mit Südtiroler Speck und einer ordentlichen Portion geschmolzenem und leicht gebräuntem Bergkäse.

„Das wichtigste ist das Brot; das Vinschgauer“, verrät Martl, der seine Südtiroler Spezialitäten bereits seit acht Jahren auf dem Häfler Weihnachtsmarkt anbietet. Durch Gewürze wie Kümmel, Anis und Brotklee erhält das Gebäck seinen besonderen Geschmack. Zu bekommen ist die käsige Speise für 5,50 Euro.

3. Krautschupfnudeln

Wie groß der Appetit der Weihnachtsmarktbesucher auf Krautschupfnudeln ist, verrät die Größe der Pfanne. (Foto: Hanna Neuberger)

Was bei einem Weihnachtsmarktbesuch in Friedrichshafen auch nicht fehlen darf, ist eine dampfende Portion Krautschupfnudeln. Der schwäbische Klassiker wärmt nicht nur die verfrorenen Hände, sondern auch die Seele.

Bei Klink-Eberhard gibt es die Leckerei aus eigener Herstellung klassisch mit Kraut, Speck und einer ordentlichen Portion Schweineschmalz - eine gute Grundlage für den nächsten Glühwein. Für die Mitarbeiterinnen gibt es selbst nach einem ganzen Tag in dem Verkaufshäuschen nicht Besseres. Da sind sie sich einig. Eine Portion Krautschupfnudeln bei Klink-Eberhard kostet 6 Euro.

4. Gebrannte Sonnenblumenkerne

Die gebrannten Sonnenblumenkerne rechts im Bild sind deutlich kleiner als die viel geliebten gebrannten Mandeln. (Foto: Hanna Neuberger)

Gebrannte Mandeln sind ein Klassiker der besinnlichen Jahreszeit. Der knusprige Snack gehört zum Weihnachtsmarkt wie die rote Nase zum Rentier. Das finden anscheinend auch die Weihnachtsmarktbesucher, wie Nicole Strahl vom Süßigkeitenstand Hänle verrät. „Die süßen Mandeln mit mehr Zucker sind immer noch der Renner.“

Doch an den Süßigkeitenständen der Bodensee-Weihnacht gibt es schon längst kernige Alternativen. So auch bei Hänle, wo für experimentierfreudige Naschkatzen auch gebrannte Sonnenblumenkerne bereit liegen. Im Vergleich zu den Mandeln schmecken diese wie zuckrige und etwas nussigere Streusel. Besucher des Weihnachtsmarktes können die 100-Gramm-Beutel für 2,50 Euro erstehen.

5. Baumstriezeln

Vlad Ioan weiß, dass die meisten seiner Kunden Baumstriezeln mit Zimt bevorzugen, obwohl das Original aus Siebenbürgen mit Nüssen gegessen wird. (Foto: Hanna Neuberger)

In die Reihe der süßen Verführungen auf dem Häfler Weihnachtsmarkt gesellen sich bereits seit vielen Jahren auch die Baumstriezeln von Vlad Ioan. „Unser Rezept ist schon über 300 Jahre alt“, verrät der erfahrene Baumstriezeln-Bäcker. Er backe die rumänische Spezialität traditionell auf Kirschholzstäbe gewickelt, wodurch sie ihre typische, hohle Form bekomme.

Das süße Gebäck besteht aus einem saftigen und weichen Hefeteig auf der Innenseite und einer knackig karamellisierten Schicht auf der Außenseite. Nach Wunsch werden die Baumstriezel noch mit Zimt, Mohn oder anderen Toppings verfeinert. „In Rumänien ist man sie traditionell mit Nüssen außen herum“, erklärt Vlad Ioan. Diese klassische Variante gibt es für 6 Euro.