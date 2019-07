Das kann man durchaus als eine gelungene Generalprobe bezeichnen: Beim olympischen Test-Event in Tokio, auf der Anlage im Shiokaze Park, auf der im kommenden Sommer die Olympia-Medaillen im Beachvolleyball verteilt werden, hat das deutsche Nationalteam Katja Borger/Julia Sude auch schon an den Medaillen schnuppern können. Sie unterlagen gegen Kanada im kleinen Finale und landeten auf Rang vier – das bislang beste Ergebnis der beiden.

Mit etwas Glück wäre sogar noch mehr drin gewesen. Schließlich hatten die Friedrichshafenerin Julia Sude und ihre Partnerin im Halbfinale in einem extrem knappen Spiel nur unglücklich mit 0:2 (21:23, 20:22) gegen die Vize-Weltmeisterinnen Alix Klinemann/April Ross aus den USA verloren. „Wir haben alles rausgehauen. Es war am Ende ein Netzroller oder ein Touchball zu viel. Da hat nur ein Wimpernschlag gefehlt, um eine Medaille sicher zu haben“, meinte Burkhard Sude, Vater von Julia Sude und Sportlicher Leiter des Teams, nach der Niederlage.

Doch von vorne: Nicht nur die Örtlichkeit war dieselbe im kommenden Jahr, auch wurde jetzt schon im olympischen Modus gespielt – also mit Vierergruppen, in denen jeder gegen jeden spielt, mit einer Lucky-Loser-Runde sowie der anschließenden K.o.-Runde. Trotz einer Auftaktniederlage im Pool F, hatten sich Borger/Sude, die für das Stockheim Team Düsseldorf starten, zuvor sehr gut durch die Gruppenphase gekämpft. Nach einer deutlichen Niederlage gegen die dreifache Goldmedaillengewinnerin Kerri Walsh-Jennings (2004, 2008, 2012) mit ihrer Partnerin Brooke Sweat (17:21, 8:21) besiegten Borger/Sude die Lokalmatadorinnen Megumi Murakami/Miki Koshikawa mit 2:0 (21:18, 26:24). Mit einem knappen 2:1-Sieg (21:16, 16:21, 16:14) im letzten Gruppenspiel gegen die Französinnen Alexandra Jupiter/Aline Chamereau qualifizierte sich das deutsche Team als Gruppenzweiter direkt für das Achtelfinale.

Dort warteten Fernanda Alves/Barbara Seixas aus Brasilien, die sie wie schon im chinesischen Jinjiang im Mai im Tiebreak schlagen konnten. Borger/Sude gewannen dieses Mal mit 2:1 (14:21, 21:18, 15:10) in 51 Minuten und setzten sich auch anschließend im Viertelfinale gegen die Niederländerinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink ebenfalls im Tiebreak mit 2:1 (13:21, 21:14, 15:12) durch.

Nach dem verlorenen Halbfinale ging es im Spiel um Bronze gegen Heather Bansley/Brandie Wilkerson aus Kanada. Nach einem ausgeglichenen ersten Satz fand das deutsche Nationalteam im zweiten Satz keinen rechten Zugriff und unterlag am Ende mit 0:2 (19:21, 11:21). „Im ersten Satz haben wir sehr gut gespielt, und es waren am Ende nur Kleinigkeiten, die gefehlt haben“, sagte Julia Sude. Karla Borger ergänzte: „Die beiden waren heute einfach in Topform und haben es uns sehr schwer gemacht.“ Doch die beiden sind sich einig: „Zusammen mit unserem dritten Platz in Kuala Lumpur, dem fünften in Jinjiang und unserem neunten Platz bei der WM in Hamburg, ist der vierte Platz von Tokio der größte Erfolg bis jetzt für uns als Team“, fasste Julia Sude zusammen. „Klar sind wir ein bisschen enttäuscht und wären lieber mit einer Medaille nach Hause gekommen, aber wir haben wieder einen großen Schritt in Richtung Olympia 2020 gemacht“, betonte Karla Borger.

Als Trost bleiben 560 Punkte für die Weltrangliste und 8000 US-Dollar Preisgeld – vor allem aber die Erkenntnis, im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen an selber Stelle vor 12000 Zuschauern bestehen zu können. „Wir kommen gut mit der Hitze und auch der hohen Luftfeuchtigkeit klar, und das verschafft uns in manchen Spielen schon einen großen Vorteil. Der Wind war in den letzten Tagen ziemlich böig und schwer vorauszusehen, aber auch das ist eine Stärke von uns, weil wir es mögen im Wind zu spielen“, meinte die Häflerin Julia Sude zu ihrer Tokio-Erfahrung und Karla Borger ergänzte: „Wir haben gezeigt, dass wir als Team sehr stark auf dem Platz sind, vor allem auch mental. Wir haben es geschafft, in drei Spielen einen 0:1-Satzrückstand in einen Sieg für uns zu wandeln. Das zeigt, was für Potenzial in unserem Team steckt.“

Von Tokio aus fliegt das Team direkt nach Wien, wo schon in dieser Woche das nächste Turnier ansteht (31. Juli bis 4. August), ein Major-Turnier der Fünf-Sterne-Kategorie.