Ein herzliches Ade für die engagierten Frauen

Mit viel Applaus, Herzlichkeit und guten Wünschen für die Zukunft werden Margret Bergen, Monika Barthomeß, Marianne Schrodi und Doris Schwarzkopf verabschiedet. Sie jedoch beteuern, dem Treffpunkt treu zu bleiben: „Wir sehen uns wieder“, versichern sie im Chor.

„Wir möchten ein Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe setzen.“ Mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Joachim Krüger im Dezember 2005 den Treffpunkt Teestube, einen Ort der Begegnung für arme, einsame, alte und obdachlose Menschen in Friedrichshafen. Mit rund 20 bis 30 Gästen pro Tag – vor der Corona-Pandemie – ist der Treffpunkt seit nun 15 Jahren ein wichtiger Pfeiler des sozialen Lebens der Stadt geworden.

Dass dieser Ort nur mit viel Engagement und Ehrenamt am Laufen gehalten werden kann, zeigt die herzliche Verabschiedung von vier langjährigen Mitarbeiterinnen, die nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ihren Dienst nicht mehr weiterführen können – die vier Damen zählen wegen ihres Alters in die Hochrisikogruppe.

Margret Bergen ist seit 14 Jahren als Mitarbeiterin im Team dabei, begleitet den Treffpunkt also fast seit seiner Eröffnung. Marianne Schrodi und Doris Schwarzkopf sind seit 13 Jahren mit im Team, Monika Bartholmeß seit neun Jahren. „Sie hinterlassen eine große Lücke“ erzählt Vorstandsmitglied Elisabeth Fleischmann, die den vier Damen nicht genug danken kann für ihre langjährige und tatkräftige Unterstützung. Auch Jürgen Kegelmann, Vorstandsvorsitzender, dankt in seiner Verabschiedung der vier Damen aus vollem Herzen: „Mit dem Niederlegen ihrer Ämter bricht hier wirklich etwas weg.“ Etwas schmerzlich resümiert er, dass die vier Helferinnen ohne die Corona-Pandemie wohl ihre Ämter nicht abgelegt hätten. Doch er betont, wie wichtig es sei, in dieser Zeit der Corona-Krise auf die Gesundheit zu achten.