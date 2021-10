Ein Herbstkonzert ist geplant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 17.09.2021 trafen sich die Mitglieder der Musikkapelle FN-Fischbach zur jährlichen Generalversammlung. Das Vereinsjahr war geprägt von der Pandemie. Glücklicherweise verzeichnet der Verein noch keinen Mitgliederschwund, wie die 1. Vorsitzende Heike Reibl berichtete. Sie und die Schriftführerin Jasmin Brugger berichteten zunächst über das vergangene Vereinsjahr: Nach der letzten Generalversammlung ging es für alle erstmal in einen Lockdown.

Um den Kontakt zueinander und zur Musik nicht zu verlieren, wurde im April 2020 ein gemeinsames Projekt mit den Musikanten des TSZ Lindenberg vom gemeinsamen Dirigenten Matthias Preising organisiert. Jeder Musiker konnte mit dem Handy das Stück „Ein Leben lang“ - der Hit der „Fäschtbänkler“ einspielen und auch ein Video dazu aufnehmen. Matthias Preising schnitt in seinem Tonstudio alles zusammen und es entstand ein wirklich tolles Musikvideo.

Zum Sommer hin konnte wenigstens im Freien wieder geprobt werden, wenn auch nur auf privatem Gelände. Glücklicherweise konnte dies auf dem Hof von K. Müller aus Spaltenstein verwirklicht werden. Außerdem konnten die Schrottsammlungen stattfinden, welche zumindest etwas Geld in die Vereinskasse spülten.

Um den Musikern einen Anreiz zu schaffen das Instrument auch einmal außerhalb der wöchentlichen Probe in die Hand zu nehmen, wurde eine CD Aufnahme organisiert. Auch die Musikvereine Kluftern, Immenstaad und Meckenbeuren waren bei diesem Projekt „1000 Takte Blasmusik“ mit dabei. Mit Online-Spiele-Abenden wurde der zweite Lockdown überwunden. Am 25.07.2021 veranstaltete die MK Fischbach dann ein „Blasmusik und Wurst to go“-Platzkonzert an der Vituskirche.

Nach dem Rückblick stellte der Kassier Jörg Scheffer den Kassenstand vor und auch der Dirigent und die Jugendleiterin Sarah Rizzo resümierten über das vergangene Jahr.

Anschließend standen Neuwahlen an. Einstimmig wiedergewählt wurden die 1. Vorsitzende Heike Reibl, die Schriftführerin Jasmin Brugger, sowie die Beisitzer Eberhard Ortlieb und Sarah Rizzo. Anstelle des bisherigen, scheidenden Beisitzers Albin Graf, wurde Theresa Stokklauser neu in die Vorstandschaft gewählt.

Die Musikkapelle hofft auf ein neues Vereinsjahr mit mehr Normalität und plant jetzt im November ein Herbstkonzert durchzuführen.