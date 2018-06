Ein herausragender Beitrag aus Friedrichshafen

Während „Bütt an Bord“ hatte ich nie das Bedürfnis, zweiter zu zappen. Es war ein sehr unterhaltender Abend; eine wunderbare Revue; ein Feuerwerk, ein Mix aus dynamischem Tanz, hintersinnigem Gesang und feinen kabarettistischen Einlagen, die von „Frau Wöber“ – hinter derber Komik versteckt - in feiner Ironie erzählerisch zusammen gehalten wurden.

In fesselnder Dynamik schwappten Geistesblitze über den Bodensee, die mindestens so spitz waren wie die Zunge der Hamburger. Mir hat dieser Unterhaltungsabend gezeigt, dass Schwäbisch-Alemannische Fastnacht mehr ist als Brauchtum. So präsentiert ist Fastnacht ein kultureller Leckerbissen. Alle Beiträge hatten hohes Niveau und die Regie hat dafür gesorgt, dass die einzelnen Nummern sehr verdichtet aufeinander folgten. Es gab nur wenige Minuten, während denen das Niveau etwas absackte.

Gerade deshalb mein dringender Rat an die Sofa-Fastnacht-Gucker: Bleiben Sie bis zum Schluss hell wach! Fastnacht kann wie Fußball sein. Die schönsten Treffer fallen kurz vor Schluss.

__________

Mike Jörg ist Kabarettist.