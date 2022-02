Ein Hauch von „Bella Italia“: Neuer Laden „Mediterrano“ öffnet in der Paulinenstraße

Der neue italienische Spezialitäten-Laden ist in der Paulinenstraße 82 zu finden. Er hat montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Alle Infos zum „Mediterrano“ sowie dem bald startenden Mittagstisch gibt es auch online unter

Flatterband in den Farben der italienischen Flagge und ein erleuchtetes Schaufenster: Für Menschen, die regelmäßig die Paulinenstraße befahren, war diese Änderung in dem Eckhaus an der Einfahrt zur Eberhardstraße im Dezember kaum zu übersehen. Dahinter steckt die Eröffnung eines kleinen neuen Ladens zwischen Zentrum und Oststadt. Das Häfler Paar Saverio und Teresa Maniscalco verkauft darin frische Spezialitäten, die sie direkt aus Italien bestellen.

Zwei Jahre in Italien gelebt

Teresa Maniscalco hat zwischen ihrem 14. und 16. Lebensjahr in Italien gelebt und in dieser Zeit die italienische Küche lieben gelernt, wie sie erzählt. Saverio Maniscalcos Eltern sind beide Italiener. Er selbst ist am Bodensee aufgewachsen.

Ich träume schon ewig von einem eigenen Laden. Teresa Maniscalco

„Ich träume schon ewig von einem eigenen Laden. Das war mein größter Wunsch“, sagt Teresa Maniscalco, die auch gelernte Verkäuferin ist. Ein Wunsch, den sie sich nun – 22 Jahre später, wie sie sagt – gemeinsam mit ihrem Mann erfüllt hat.

„Als wir den Leerstand hier in der Paulinenstraße 82 gesehen haben, war uns sofort klar, dass das hier eine gute Lage ist“, schildert Saverio Maniscalco. Zwischen Juni und Juli 2021 schlugen die beiden zu. „Offiziell wollten wir dann am 1. November starten, aber dann hat die erste Warenlieferung leider länger gedauert“, berichtet er. Auch eine Weinprobe sei eigentlich zur Eröffnung geplant gewesen, musste jedoch aufgrund der steigenden Corona-Zahlen entfallen.

Pasta-Sorten in jeder Form

Starten konnte das Paar dann jedoch endlich Mitte Dezember. „Orangen, Mandarinen, Artischocken – die haben wir alle frisch aus Kalabrien bekommen“, sagt Teresa Maniscalco und zeigt stolz in Richtung der Auslage vorm Laden-Eingang. „Die Blutorangen lieben unsere Jungs total“, fügt ihr Mann an, denn die beiden sind Eltern dreier Söhne. Drinnen in den Regalen finden sich Pasta-Sorten in jeder Form und eine Pesto-Auswahl mit den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen.

Vor allem der Trüffelkäse ist beliebt bei der „Mediterrano“-Kundschaft. (Foto: Noah Vinzens)

In der Käse- und Wursttheke liegen zu dem klassische und besondere Sorten aus Italien aus. „Besonders beliebt sind natürlich Parmesan-Käse und italienische Mortadella“, berichtet Teresa Maniscalco. Aber auch ungewöhnlichere Sorten kommen bei der neuen Kundschaft gut an. „Ein echter Renner ist unser Trüffelkäse“, sagt Saverio Maniscalco. Zudem gibt es Parmaschinken sowie Tallegio, ein italienischer Weichkäse, und Gorgonzola.

Auf Wunsch bestellt das Paar auch ganz andere Sachen. „Zuletzt wurden wir nach italienischen Trüffeln gefragt. Wenn es geht, dann machen wir alles möglich, um solche Wünsche zu erfüllen. Bei den Trüffeln hat es geklappt. Die Kunden waren total glücklich“, sagt Saverio Maniscalco erfreut. So werde das Sortiment Stück für Stück erweitert. An die Lebensmittel kommen er und seine Frau über ihre guten Kontakte nach Italien.

Pasta „to go“

Ein besonderes Angebot soll ab Februar starten: „Wir werden einen Mittagstisch mit frischer Pasta ,to go’ anbieten“, sagt Teresa Maniscalco. „Mit ganz frisch gemachten Nudeln und unseren eigenen Soßen“, fügt sie an. Diese Gerichte könne man dann bei ihnen vorbestellen, genauso wie individuell zusammengestellte Antipasti-Platten.

Der Enthusiasmus, mit dem die beiden Häfler an ihren neuen Laden herangehen, kommt bei der Kundschaft bereits an. „Viele sagen uns, dass sie froh sind, dass es uns hier jetzt gibt. Und letztens haben wir unsere ersten Google-Bewertungen bekommen mit ganz viel positivem Feedback – das freut uns einfach riesig“, schildert Teresa Maniscalco.