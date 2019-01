1616 Zuschauer haben am Samstagabend in der ZF-Arena den 3:0 (26:24, 25:21, 25:18)-Heimerfolg des VfB Friedrichshafen über Helios Grizzlys Giesen verfolgt. Unterm Strich gewann die Mannschaft von VfB-Chefcoach Vital Heynen verdient. Allerdings war der elfte Saisonsieg in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga knapper, als es das Zahlenwerk vermuten lässt. „Beide Seiten haben gut gespielt und wenig Fehler gemacht“, zollte Heynen der gegnerischen Mannschaft Respekt.

In der Startformation Rafael Redwitz (Zuspiel), Bartlomiej Boladz (Diagonal), Andreas Takvam und Philipp Collin (Mitte), David Sossenheimer und Athanasios Protopsaltis (Außen) sowie den sich abwechselnden Markus Steuerwald und Thilo Späth-Westerholt gingen die Häfler aufs Parkett. „Er ist noch gar nicht fit und kann nur kontrollierte Bewegungen machen“, begründete Vital Heynen die Doppelbesetzung auf der Libero-Position.

Der Aufsteiger aus Niedersachsen, der sich um 8 Uhr morgens auf die lange Fahrt an den Bodensee begab und erst zwei Stunden vor Spielbeginn in Friedrichshafen eintraf, begann frech und lag bis kurz vor der zweiten technischen Auszeit fast durchwegs einen Tick vor den Häflern (3:2, 10:8, 13:12). Die wiederum hatten es in dieser Phase ihrem Diagonalangreifer zu verdanken, dass der VfB mithielt. Der nach Spielschluss zum wertvollsten Spieler (MVP) gekürte Boladz punktete allein neunmal in Durchgang eins und brachte die Häfler mit dem versenkten Angriffsball zum 16:15 erstmals in Führung.

Umstrittene Spielszene zum 25:24

Nachdem der Schnellangriff von Giesens Mittelblocker Antwain Aguillard zum 19:17 für den VfB ins Aus landete, setzten sich die Hausherren schnell auf 24:20 ab. Doch konnten die Häfler keinen der vier Satzbälle verwerten. Es benötigte die kräftige Mithilfe des ersten Schiedsrichters, damit der VfB dennoch den ersten Durchgang für sich entschied. Athanasios Protopsaltis war über Außen zur Stelle und schlug seinen Angriffsball ins Aus. Der Unparteiische entschied auf Blockberührung – 25:24 für Friedrichshafen. Vergeblich reklamierten die Giesener Spieler, die im nächsten Spielzug kalt erwischt wurden: Mit einem lupenreinen Ass von Takvam, der maßgeschneidert den Ball ins hintere Eck zirkelte, holte der VfB den ersten Satz (26:24).

Ähnlicher Beginn auch in Durchgang zwei: Giesen legte vor (2:1, 5:3, 7:5), Friedrichshafen blieb dran und übernahm zum 9:8 die Führung. Sehenswert der nächste Spielzug, den Sossenheimer mit einem Einerblock gegen Giesens Diagonalangreifer Michal Krisko erfolgreich abschloss. Nach einem Doppel-Ass von Boladz (14:10, VfB) sah sich Gästecoach Itamar Stein zur ersten Auszeit genötigt. Wie schon im ersten Satz, kamen die Häfler jetzt immer besser in Schwung, führten schließlich erneut mit 24:20.

Zwar fand Michal Krisko zunächst die Lücke im Dreierblock des VfB und werte den ersten Satzball für Giesen noch ab. Doch eine Aufschlagfehler des eingewechselten Hauke Wagner bescherte Friedrichshafen den zweiten Satzgewinn des Abends. „Am Ende war der VfB einfach immer sehr konstant“, resümierte Gästecoach Itamar Stein den Auftritt des VfB Friedrichshafen.

Im abschließenden dritten Durchgang waren die Kräfteverhältnisse etwas klarer. Hier übernahmen die Häfler ab dem 4:4 das Zepter und ließen sich die Führung bis zum 25:18 nicht mehr nehmen. „Wir haben wieder ein Momentum und beendeten ein schwieriges Spiel mit 3:0“, freute sich Vital Heynen über die gelungene Generalprobe vor dem Champions-League-Heimspiel am Mittwochabend gegen Chaumont.