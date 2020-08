Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Barbara Waibel nunmehr im Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Das Interesse an Geschichte zeichnete sich bei ihr schon früh ab.

Bereits mit 16 Jahren verließ sie den heimischen Stixenhof in der Idylle des Schwäbisch-Fränkischen Waldes und zog nach Großsachsenheim ins Lichtensterngymnasium, ein Mädcheninternat der Evangelischen Kirche. Nach dem Abitur begann sie, an der Reformuniversität in Konstanz Geschichte und Germanistik zu studieren. Schon im ersten Semester zog es sie ins Archiv, denn sie belegte einen Paläografie-Kurs im Stadtarchiv, wo sie lernte, mittelalterliche Ratsprotokolle und alte Handschriften zu entziffern. Während ihres Hauptstudiums hatte sie einen studentischen Nebenjob als Hilfswissenschaftlerin bei Professor Bernd Wunder am Sonderforschungsbereich „Geschichte der badischen Verwaltung“ und recherchierte regelmäßig in Archiven.

Auch für ihre Magisterarbeit und erste Publikation „Auswanderungen vom Heuberg 1750 - 1900. Untersuchungen zur Wanderungsstruktur und Wanderungsmotivation“ (1992), sichtete die angehende Historikerin im Auftrag des Geschichtsvereins des Landkreises Tuttlingen Auswandererakten aus dem Staatsarchiv Sigmaringen.

Die Magistra Artium erhielt eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kulturamt Meersburg und war dort hauptverantwortlich für das Stadtarchiv tätig.

Am 15. August 1995 trat Barbara Waibel dann ihre Stelle als Archivarin der Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen an. Die Räumlichkeiten waren damals noch auf dem Zeppelingelände beim Riedlewald. Kurze Zeit später zog das Archiv in den ehemaligen Hafenbahnhof, der inzwischen zum Zeppelin- Museum umgestaltet worden war. Dort baute sie die Bibliothek mit Beständen zu den Sachgebieten Technik und Kunst auf. Zeitgleich mit der Eröffnung des Museums, am 2. Juli 1996, wurden auch das Archiv und die Bibliothek für das Publikum geöffnet.

Barbara Waibel war von nun an für alle Aufgaben zuständig, die in einem One-Person-Archive mit ebensolcher Bibliothek anfallen. Und diese sind überaus vielfältig: von der Sichtung, Bewertung und Übernahme alter Unterlagen in staubigen Dachböden und feuchten Kellern der Zeppelin-Unternehmen, über die Bearbeitung von Anfragen, die fachliche Beratung und Betreuung von Forschern der unterschiedlichsten Fachrichtungen, die Erweiterung, Konservierung, inhaltliche Erschließung und Digitalisierung von Sammlungsbeständen sowie Buch- und Zeitschriftenbeständen bis hin zu eigenen Forschungsprojekten zur Zeppelingeschichte bietet sich bis heute ein weitgefächertes und spannendes Tätigkeitsfeld.

Anfangs war das Archiv an den drei Öffnungstagen durchgehend geöffnet und bot sogar einen „Langen Donnerstag“ an, der aber wenig genutzt und deshalb wieder abgeschafft wurde.

Mehr als neun Jahre lang war Barbara Waibel weitgehend Einzelkämpferin im LZ-Archiv – erst dann erhielt sie mit der Einrichtung eines Volontariats sowie einer Minijob-Stelle in der Bibliothek Unterstützung bei der Aufarbeitung von Beständen.

Ihr persönliches Highlight war die Ausstellung über die Geschichte der Frauen in der Luftfahrt, für die sie zusammen mit der Co-Kuratorin Heike Vogel jahrelang recherchiert hat. Die Suche nach Pilotinnen aus aller Welt führte sie unter anderem nach England und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Viele der damals geknüpften Kontakte mit Museen, Archiven, Forscherinnen und natürlich auch Pilotinnen bestehen bis heute – beispielsweise mit der Weltrekord-Ballonpilotin. Astrid Gerhardt, mit der sie bereits zwei Mal in die Lüfte gestiegen ist. Ihre Ballonfahrerinnentaufe auf den Namen „Strahlende Luftkutscherin Barbara – rauf und runter über der Solitude“ erlebte sie nach einer Herbstfahrt über Stuttgart, und ein besonders eindrucksvolles Erlebnis war ein Aufstieg in der Wüste Namib.

Auch sonst hat die Zeppelin-Archivarin nicht gezögert, alle sich bietenden Gelegenheiten zum Fliegen wahrzunehmen. Als der Zeppelin NT am 8. März 2017 anlässlich des 100. Todestages von Graf Zeppelin im Auftrag der Luftschiffbau Zeppelin GmbH zum Stuttgarter Pragfriedhof flog, war Barbara Waibel eine der Glücklichen, die diesen historischen Flug mitmachen durfte.

Während der Neukonzeption des Zeppelin-Museums von 2009 bis 2014 bearbeitete die Unternehmenshistorikerin die Bereiche „Luftschiffbesatzung“, „Geschichte des ersten Zeppelin-Museums“ und „Industriegeschichte“ und war beratend bei den computeranimierten Filmen zum Bau der Hindenburg sowie für den Einführungsfilm im Medienraum tätig.

Seit 2018 ist Barbara Waibel die Erste Vorsitzende des Freundeskreises zur Förderung des Zeppelin-Museums e. V. und dadurch auch die Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden der Zeppelin-Museum Friedrichshafen GmbH, deren Mitgesellschafter der Förderverein ist.