Ein halbes Jahrhundert Bodensee-Küche

Das 50-jährige Jubiläum hat der Verein der Köche am Bodensee e. V. kürzlich im Hotel Waldhorn in Manzell gefeiert. Der 1. Vorsitzende Helmut Lehr begrüßte die Mitglieder und Gäste. Er freute sich besonders, Manfred Tennigkeit begrüßen zu können. Er war der erste 1. Vorsitzende des Vereines mit Namen Verein der Köche Bodenseekreis e.V. und blieb dies bis 1998, also 20 Jahre lang.

Auf ihn folgte Manfred Fischer, er hatte das Amt bis 2010 inne. Ganz besonders freute er sich, das Urgestein des Vereines und letzte lebende Gründungsmitglied, Eugen Klink, begrüßen zu dürfen. Klink wird im Juni dieses Jahres 90 Jahre alt.

Die Geschichte des Vereines begann im Jahre 1968. Damals nannte er sich schlicht Köche-Club. 1972 wurde daraus unter dem Vorsitzenden Otto Bitterwolf und seinem Stellvertreter Ludwig Link, der Zweigverein Köche Tettnang und im Amtsgericht Tettnang dokumentiert.

1978 folgte dann die Umbenennung in „Verein der Köche Bodenseekreis e.V.“.

Unter dem Vorsitzenden Manfred Tennigkeit und seinem Nachfolger Manfred Fischer, er blieb der Veranstaltungen fern, was Herr Lehr sehr bedauerte, blühte der Verein richtig gehend auf. Zu dieser Zeit hatte der Verein fast hundert Mitglieder.

Unvergessen bleibt der erste Ball der Köche in der Neuen Post In Oberteuringen. Ihm folgten noch viele, vor allem im Graf Zeppelin Haus. Sie waren bald ein gesellschaftlicher Höhepunkt in Friedrichshafen und Umgebung. Zudem bot sich die Möglichkeit, die Qualität und das Können der Mitglieder kulinarisch zu demonstrieren, was gleichzeitig auch eine Werbung für den Kochberuf war.

Die Platzhirsche halfen stets

Die Erfolge dieser und anderen Veranstaltungen waren nur durch die Unterstützung der ZF, MTU und Dornier möglich, welche ihre Küchen zur Verfügung stellten sowie zahlreicher Materialspenden und Schauplatten der hiesigen Gastronomie. Auch die Berufsschule mit dem Fachlehrer Martin Wegis und den Auszubildenden halfen mit. Dieter Jung als Repräsentant der Firma ETO, welche über Jahre ein zuverlässiger Partner und Sponsor war, wurde ebenso erwähnt. Er bedankte sich bei Irene und Rudolf Ulmer vom Backhaus Ulmer. Von Anfang an bis heute unterstützt das Backhaus den Verein.

Ohne die Mitglieder und deren Einsatz wäre dies natürlich alles nicht machbar gewesen. Helmut Lehr dankte nochmals all den Mitgliedern, welche über die vielen Jahre mitgeholfen haben, den Verein zu beleben. Die Vereinsgeschichte mit all den Ereignissen wurde in Bildern und sehr unterhaltend von Uli Korioth vorgeführt. Nach dem ausgezeichneten Abendessen ging es dann zum gemütlichen Teil und regem Erinnerungsaustausch über.