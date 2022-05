Von seinen ersten Tagen als Bundestagsabgeordneter hat Volker Mayer-Lay beim CDU-Ortsverband Ailingen berichtet. Unter dem Titel „Ein halbes Jahr im Bundestag“ plauderte Mayer-Lay aus dem Nähkästchen und gab den Mitgliedern einen Einblick in das Leben eines Berufspolitikers in Berlin. Dabei ging es von den ersten Eindrücken im Plenarsaal über seine Mitgliedschaften in Ausschüssen bis hin zur Wohnungssuche in Berlin und den damit verbundenen Schwierigkeiten, schreibt die Ailinger CDU in einer Pressemitteilung.

Bereits am Dienstag nach seinem Wahlsieg, am 26. Oktober 2021, hat er erstmals als Abgeordneter an einer Sitzung des deutschen Bundestags teilgenommen. Im Plenum herrsche grundsätzlich mit wenigen Ausnahmen freie Platzwahl. Auf einem der blauen Stühle unter dem Bundesadler die Politikprominenz zu erleben, sei ein sehr erhebender Moment.

„Das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis“, schilderte er. Seine Tätigkeit als Rechtsanwalt in seiner Überlinger Kanzlei lässt er nun ruhen, um sich ganz auf seine neue Aufgabe als Bundestagsabgeordneter zu konzentrieren. Die schwierige Wohnsituation in Berlin bekomme man auch als Abgeordneter zu spüren. Viele Abgeordnete wohnen daher noch in Hotels, er selbst konnte mittlerweile schon eine Wohnung beziehen. „Vorsorglich hatte ich mich bereits schon vor der Wahl auf Wohnungen beworben“, berichtete er.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, ist Mayer-Lay dankbar, dass er in Berlin Lothar Riebsamens Abgeordnetenbüro und seine erfahrenen Mitarbeiter übernehmen konnte. Von ihm und auch von anderen Abgeordneten habe er viel lernen können. Jedoch sei ein Bundestagsmandat nichts, worauf man sich lange vorbereiten könne. In erster Linie komme es darauf an viele Gespräche zu führen und keine Hemmungen zu haben, Fragen zu stellen, um sich ein Bild zu den Themen zu verschaffen.

Volker Mayer-Lay ist Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Dort ist er Berichterstatter für Verbraucherschutz für die CDU-Fraktion. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Er schilderte, wie eng diese unterschiedlichen Themen miteinander verbunden seien, was ihm zuvor nicht in diesem Ausmaß bewusst gewesen sei. Auch den Verbraucherschutz sehe er nun mit anderen Augen: „Zum Beispiel ertappe ich mich jetzt beim Einkaufen dabei, wie ich Verpackungen und Inhaltsstoffe genauer unter die Lupe nehme“.