In einem feierlich gestalteten Festgottesdienst sind am Sonntagmorgen in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen Pfarrer Robert Müller und die Gemeindereferentin Sabine Wetzel würdig in den Ruhestand verabschiedet. Pfarrer Müller sprach in seiner Predigt von einer bewegten Stunde.

„Er hat den Weg für die Zukunft, denn er hat unsere Bedürfnisse und Nöte im Blick“, so Müller. Eine Verabschiedung stellt immer Fragen an die Zukunft. Wie geht es weiter? Müller wünschte seiner Gemeinde einen festen, ja, einen unerschütterlichen Glauben für die Zukunft, denn es kommt doch so manches auf die Menschen zu, was sie erschüttert, und es gibt immer wieder Zweifel beim Gläubigen.

Als direkter Vorgesetzter durfte Pfarrer Müller in seiner Funktion als „Chef“ Gemeindereferentin Sabine Wetzel in den Vorruhestand verabschieden. Er dankte ihr für 26 Jahre unermüdliches Engagement, Kompetenz und Wissen. Er persönlich schätze diesen Dienst an der Gemeinde sehr und hob die vielfältigen Aufgabenbereiche von Sabine Wetzel hervor.

Mit 14 Jahren Ministrant

Auch Ortsvorsteher Georg Schellinger dankte der Gemeindereferentin, da sie es geschafft habe, eine Brücke zwischen Alt und Jung zu schlagen. Er müsse wissen, wovon er spricht, war er doch bei ihrem Amtsantritt als 14-jähriger Ministrant in der Gemeinde tätig. „Und es war nicht einfach mit uns“, so Schellinger lachend. Wetzel konnte das bestätigen. Ihr liege die Jugend besonders am Herzen sagte sie und äußerte zum Schluss noch einen Wunsch: „Liebe Erwachsene, kümmert euch um die Jugend, denn die brauchen wir, damit es weitergeht.“

Im Anschluss daran durfte Pfarrer Bernd Herbinger in seiner neuen Funktion als Dekan die einzelnen Stationen des Schaffens von Pfarrer Robert Müller Revue passieren lassen und stellte fest, dass sein Werdegang dem vieler Amtskollegen widersprach, denn bei seiner letzten Station im Jahre 2008 nochmal an die Basis zurückzugehen und eine Gemeinde – oder wie in diesem Falle ab dem Jahre 2011 drei Gemeinden – zu leiten, ist eher ungewöhnlich und zeugte von sehr viel Mut. „Doch genau das war dein Credo: Gott in’s Spiel bringen und ganz Kirche sein, nicht nur zu spüren, sondern zur Kirche zu gehen und zu ihr zu stehen“, so Herbinger.

Voll des Dankes und der Worte des Lobes waren auch die Vertreter der bürgerlichen Gemeinden. „Kommen und Gehen bestimmen unser Leben“, so Bürgermeister Ralf Meßmer aus Oberteuringen, welcher nicht nur die Sensibilität und die Feinfühligkeit eines Robert Müller betonte, nein, auch seine Fähigkeit in der Gemeindearbeit. Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Konrad Schütterle aus Oberteuringen, bestätigte eine gelungene Zusammenführung aller drei Gemeinden in der Seelsorgeeinheit, Ailingen, Oberteuringen und Ettenkirch, was nicht immer ganz einfach umzusetzen sei, aber dank Pfarrer Robert Müller hier doch funktioniere. Ortsvorsteher Achim Baumeister aus Ettenkirch lobte Müller mit einem Augenzwinkern: „Sie sind ihrer Berufung treu geblieben und das, obwohl die letzten sieben Jahre noch Ettenkirch dazu kam. Darauf können sie wirklich stolz sein. Sie waren immer der gute Hirte, ob es sich nun um ein Schaf oder einen Bock gehandelt hatte.“ Auch der evangelische Pfarrer Volker Kühn bedauerte den Abschied seines katholischen Kollegen sehr, habe er sich doch in einigen praktischen und theologischen Fragen mit ihm besser verstanden als mit manch einem evangelischen Kollegen.

Ein sichtlich bewegter Robert Müller dankte zum Schluss allen Beteiligten und gab zu, viel zu bewegt zu sein, um noch eine Menge Worte zu sagen. So zitierte er Paulus, welcher ihm in diesem Moment aus dem Herzen spreche: „Ich wollte euch nicht nur am Evangelium des Herrn teilhaben lassen, sondern auch an meinem Leben, denn ihr wart mir sehr wichtig.“

Bei einem anschließenden Stehempfang hatten die Gemeindemitglieder noch die Möglichkeit, sich bei ihrem Pfarrer und ihrer Gemeindereferentin zu verabschieden.