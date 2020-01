Statt einem Weihnachtskonzert hat es im Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) ein Winterkonzert gegeben. Die Schüler haben dabei ihre musikalischen Talente präsentiert, ob im Gesang, Solo-Gesang oder im Instrumentenspiel. Ein anspruchsvolles Programm hatte sich die Fachschaft Musik vorgenommen. Und die Schüler haben bewiesen, „dass wir es drauf´ haben“, wie eine Fünftklässlerin im Laufe des Abends verriet.

Schmissige Big-Band-Melodien, Popsongs und klassische Partituren bestimmten den Abend und im Beethoven-Jahr wurde dem deutschen Komponisten mit einer beeindruckenden Umsetzung seiner „Sonate für Violine und Klavier op. 24,1 Satz“ gedacht.

Den Auftakt macht der Mittel- und Oberstufenchor mit dem Abba-Song Mamma Mia. Im Anschluss ging es sofort melancholischer zu. Mit „Moon River“ zeigten die Solosängerinnen Greta Hartleb und Jenny Zipprick ihre Stärken, gefolgt von den Liedern „High Hopes“ und „Walking On Sunshine“.

Das KMG hat in den vergangenen Jahren sein Orchester immer mehr ausgebaut. Mit den „Streichhölzern“ präsentierte sich der Nachwuchs unter der Leitung von Verena Witzig, aber diesmal von Schüler Konstantin Wolf dirigiert. Ein Can-Can aus „Orpheus in der Unterwelt“, ein peppiges Engagement von „Thank You For The Music“ und bei einer Tango-Melodie brillierte Maya Nedyalkova an der Klarinette. Ein weiterer grandioser Solist ist Julian Klemm mit seiner Violine. Im Beethoven-Jahr würdigte er zusammen mit Musiklehrer Peter Hass am Klavier den deutschen Komponisten, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wird. Mit dem gefühl- und anspruchsvollen Arrangement zeigt der Schüler, dass er das Zeug zum Profi hat.

Für gute Laune sorgte wie gewohnt die Big-Band des KMG mit „Coming Home Baby“, „Jumpin, Jive An´Wall“ und „It Don’t Mean A Thing“. Das Engagement der Unterstufenchorleiterin Renate Schulz überträgt sich nicht nur auf die Schüler. Mit Körpereinsatz animiert sie ihre Sänger und das färbt auch auf das Publikum ab. Mit guter Laune kündigten die jüngsten Sänger des Gymnasiums ihren Auftritt an und forderten die Zuschauer auf: „Lebe deinen Traum“. Das habe schließlich jeder selbst in der Hand und „Hand in Hand“ könne man mit Freunden weit gehen. Gemeinsam mit den Sechstklässlern sangen sie „Shallow“, dessen instrumentale Unterstützung nach und nach mit einsetzte, sodass das Gefühl der Steigerung eine wirklich mitreißende Wirkung hatte.

Nicht weniger mitreißend war das Schulorchester. Es ist gefühlt erst wenige Jahre her, dass hier nur einige, wenige Schüler mit von der Partie waren. Jetzt kann das KMG auf ein kleines Sinfonieorchester unter der Leitung von Verena Witzig blicken. Holz- und ein Blechblasinstrument, Cellisten und Violinisten, Bratsche und als Rhythmusinstrument das Schlagzeug. Das war großes Kino, was dort geboten wurde. Arrangements mit unterschiedlichen Melodien der Harry-Potter-Reihen, eine Irish-Suite und ein Medley aus Tschaikowskys Nussknacker. Ohne Frage spielen viele gute Nachwuchsmusiker in diesem Ensemble.

Ein großartiger Konzertabend – doch bei allem Lob an die jungen Musiker dürfen hier die Lehrer nicht vergessen werden, ohne deren Engagement und Förderung der Schüler ein solcher Abend gar nicht zustande käme.