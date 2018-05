Es war eine Innovation für die Fahrzeugbranche der 1920er Jahre: Das Sodengetriebe, das Alfred von Soden-Fraunhofen als eines der ersten ZF-Getriebe entwickelt hat. Werner Beisel hat dem Schaltgetriebe nun ein Buch gewidmet. Pünktlich zur Veröffentlichung ist der letzte Schuricht 6/30 nach Friedrichshafen gekommen, der mithilfe eines solchen Getriebes fährt.

Es knattert als der Schuricht 6/30 um die Ecke biegt. Bis zu 50 Kilometer pro Stunde kann das Auto fahren. Der Wagen aus dem Jahr 1922 wird bei der Oldtimermesse Motorworld Classics Bodensee präsentiert. Er gehört einem Sammler aus Solingen, der den Oldtimer aufwendig restaurieren lassen hat. Buchautor und Ingenieur Werner Beisel ist einer der wenigen, die auf der Messe mitfahren dürfen. „Ich bin selbst noch keinen Wagen mit Sodengetriebe gefahren, aber auch als Beifahrer kommt es gut zur Geltung“, sagt er.

Das Sodengetriebe ist ein halbautomatisches mechanisches Schaltgetriebe und ein Vorläufer des Automatikgetriebes. Diese sind bei ZF 1965 in Serie gegangen. Das Sodengetriebe ermöglicht eine einfacheres Schalten, als es zuvor die klauengeschalteten Getriebe erforderten, bei denen der Fahrer auch Zwischengas geben musste. „Neben dem Lenkrad konnte der Fahrer den Gang vorwählen, geschaltet wird dann erst wenn er die Kupplung langsam kommen lässt“, sagt Beisel. Das Getriebe ist nicht nur in Autos verbaut worden, sondern auch in Triebwagen. „Das waren große schwere Getriebe“, sagt Beisel. Einen Prototypen habe es auch für Motorräder gegeben, aber dieser sei nie in Serie gegangen.

Obwohl das Sodengetriebe eines der ersten Getriebe von ZF war und eine technische Innovation war, konnte es sich auf dem Automobilmarkt nicht durchsetzen. „ZF konnte keine großen Stückzahlen erreichen“, sagt Beisel. Vorrangig kleine Firmen interessierten sich damals für das Getriebe. Woran es liegt, dass das Sodengetriebe nicht wirklich angekommen ist, kann Beisel nicht eindeutig sagen. Feststeht aber, dass das Getriebe deutlich teurer war, als ein gewöhnliches Handschaltgetriebe. Viele Herstelle ließen ihre Kunden damals wählen, ob sie ein einfach zuz handhabendes Sodengetriebe wünschen oder lieber das günstigere konventionelle Getriebe. „Das ist in etwa vergleichbar mit Heute, wo die Kunden zwischen Automatik- und Handschaltung wählen können“, sagt Beisel. Hinzukamen die Inflation 1923 und die wenig später die Weltwirtschaftskrise.

Die Idee zu dem Buch, das sich intensiv mit dem Sodengetriebe beschäftigt, hatte der ehemalige Chef von Beisel bei ZF. Dort war er 25 Jahre als Ingenieur beschäftigt. „Mit Getrieben allein kann man aber keinen hinter dem Ofen hervorlocken“, sagt Beisel und lacht.

Auch Autos sind Thema

Deshalb beschäftigt sich sein Buch, das den Titel „ Das Sodengetriebe in Fahrzeugen der Zwanziger Jahre“ trägt, nicht nur mit dem Getriebe an sich, sondern auch mit den Autos, in denen es verbaut worden ist. Neben dem Schuricht zeigt Beisel auch einen alten ZF-Mercedes , einen belgischen Minderva oder den Maybach W3 aus dem Jahr 1925, der ebenfalls mit einem Sodengetriebe ausgestatattet ist. An seinem Buch mit zahlreichen Bildern und Abbildungen hat Beisel rund acht Jahre gearbeitet. Viele seiner Unterlagen hat er von ZF bekommen.