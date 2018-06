Monika Bäuerle, die Sprecherin der Fraktionsgemeinschaft Bürger Aktiv/ödp, hat für sich selbst einen Anspruch formuliert: „Ich sehe mich in der Opposition.“ Auch wenn diese Arbeit „furchtbar anstrengend und frustrierend“ sei, „ist es meine Aufgabe, Themen kritisch zu betrachten“. Zum Beispiel den städtischen Haushalt 2012/2013, dessen Gewichtung sie nicht richtig findet und deshalb in der Gemeinderatssitzung vom 19. Dezember 2011 ablehnte. Dass Kollege Dr. Jochen Wiesener als einziger der vierköpfigen Fraktion zustimmte, ist für Monika Bäuerle kein Problem. „Die andere Meinung muss ich ihm zugestehen. Bei uns gibt’s keinen Fraktionszwang, der hat in der Kommunalpolitik nichts verloren.“ Neben der Verteilung der städtischen Mittel kritisiert die Fraktionsgemeinschaft vor allem die mangelnde Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung des Zahlenwerks. Monika Bäuerle und ihre Mitstreiter wünschen sich einen echten Bürgerhaushalt, so wie es andere Gemeinden schon vorgemacht hätten.

Transparenz und Mitgestaltung fordert die Fraktionsgemeinschaft auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Umbau des Karl-Olga-Hauses, wo laut Monika Bäuerle „das Geld des Grafen gut angelegt ist“. Die Verwaltung müsse auch näher herangehen an die Bürger, stadtteilbezogen arbeiten. Ein erster Schritt wäre, Bebauungspläne für Kluftern oder Ailingen nicht mehr im Technischen Rathaus, sondern vor Ort auszulegen. Idealerweise sollten sie irgendwann mit betroffenen Bürgern ausgearbeitet werden, auch wenn dies natürlich einen erhöhten Aufwand mit sich brächte. „Bürgerbeteiligung ist ein ganz wichtiges Instrument, da müssen wir weiterkommen“, stellt die Gemeinderätin klar.

Als Fischbacherin liegt ihr natürlich ein Thema besonders am Herzen: das Thermalbad. An eine plangemäße Realisierung des 42-Millionen-Euro-Projekts glaubt Monika Bäuerle nicht. Warum? „Weil ich die finanzielle Leistungsfähigkeit des Herrn Eicher bezweifle.“ Keinen Zweifel hat sie dagegen daran, dass das nächtliche Tempo 30 auf der B31 in Fischbach und in Friedrichshafen eine gute Sache ist. Den lärmgeplagten Anwohnern habe dieses Geschwindigkeitslimit mit Sicherheit etwas gebracht. Einen Flug mit dem Zeppelin zum Reichstag, um für den Bau der B31-Umgehung zu werben – wie es Ratskollege Eberhard Ortlieb von den Freien Wählern vorschlug – würde sie übrigens nicht mitmachen. Für Monika Bäuerle steht fest, „dass hier Leute versuchen die B 31 herzureden, die überhaupt keine Ahnung haben, was im Fischbacher Hinterland kaputt gemacht würde“. Ob eine spürbare Entlastung der alten Straße eintrete, sei zudem fraglich. Schlimm findet sie, dass die Elektrifizierung der Südbahn um Jahre verschoben sei. Dass dieses Projekt von S21-Befürwortern mit dem Volksentscheid verquickt wurde, sei eine „Wählertäuschung“ gewesen.

Ausgesprochen positiv blickt die Architektin auf das Stadtjubiläum zurück: „Ich denke, die Häfler haben bewiesen, dass man sich auf sie verlassen kann.“ Der Ansatz, auf große Events und die damit verbundenen Kosten zu verzichten, sei der richtige gewesen. Am besten hat ihr das Figurenfestival in Kluftern gefallen. Bei diesem Fest habe das Dorf bewiesen, dass es eine richtige Einheit ist. Eilig fügt Monika Bäuerle in diesem Zusammenhang eine Bemerkung an: „Mit den Klufternern wurde zuletzt ziemlich hart umgesprungen. Die neue Halle sind wir ihnen nun wirklich schuldig.“