MIT VIDEO und Bildergalerie: Bodensee-Airport übt das Schreckensszenario

Qualm steigt aus dem stehenden Flugzeug auf, Menschen liegen schreiend am Boden, schrill durchschneidet der Notfall-Alarm des Flughafens die hitzige Luft auf dem Rollfeld. Nur wenige Minuten später rasen zwei schwere Flugfeldlöschfahrzeuge unter Blaulicht und Sirenen an die Unfallstelle und beginnen unverzüglich mit dem Löschen der Brandherde. Ein Glück handelt es sich am Freitagnachmittag nicht um einen Ernstfall, sondern um eine Großübung des Bodensee-Airports.

Das Szenario der Notfall-Übung erklärt Einsatzleiter Markus Winterhalter von der Flughafenfeuerwehr später so: „Der Busfahrer eines Besucherbusses erlitt am Steuer einen Herzinfarkt und fuhr dadurch unkontrolliert in ein Flugzeug, das gerade betankt wurde.“ Durch die Kollision und das auslaufende Flugbenzin sei das Flugzeug in Brand geraten.

Eingeklemmter Busfahrer, viele Verletzte

„Die Flugzeugbesatzung, die die Betankung vornahm, verstarb dadurch sofort. Der Busfahrer wurde eingeklemmt und verstarb später ebenfalls an seinen schweren Verletzungen. Die Passagiere des Flugzeuges, die sich während der Betankung nicht im Flugzeug befanden, sowie die Besucher im Bus wurden zum Teil schwerstverletzt“, erläutert er den Verlauf der Übung.

Rund 30 geladene Gäste – darunter Vertreter der Flughäfen München, Stuttgart und Karlsruhe, die Führungen der Werksfeuerwehren von ZF und Rolls Royce Power Solutions, Bundes- und Landespolizei sowie Landrat und Kreisbrandmeister – beobachten die Großübung aus sicherer Entfernung.

Das Rollfeld hingegen hat sich inzwischen neben zahlreichen Löschzügen auch mit einer Vielzahl und unter Sirenen anrollender Krankenwagen gefüllt. Rund 20 Fahrzeuge sind jetzt am Einsatzort, geht es doch auch gerade darum, das Ineinandergreifen der beteiligten Einsatzgruppen zu üben. Insgesamt sind rund 80 Einsatzkräfte dabei.

Drei Einsatzabschnitte

Der Unfallort wird in drei Einsatzabschnitte gegliedert: Die als Erstes am Unfallort eintreffende Flughafenfeuerwehr koordiniert die Brandbekämpfung. Zum Einsatz kommen neben mehreren Strahlrohren auch eine Drehleiter, um mit einer Riegelstellung die Betankung abzusichern. Die technische Rettung an Bus und Flugzeug übernimmt die Feuerwehr Friedrichshafen. Hier geht es darum, Verletzte aus den Fahrzeugen zu holen und an den dritten Einsatzabschnitt, die Sanitätsstation, zu übergeben. Dort warten bereits das Rote Kreuz und die Johanniter-Unfall-Hilfe.

Dass die geschminkten und mit zerrissenen Kleidern eingekleideten Statisten, die die Unfallopfer spielen, ihre Rolle sehr ernst nehmen und laut schreiend ihre Verwundungen kundtun, macht die Szene in manchen Momenten besonders real, sodass es die Beobachter immer mal wieder erschauern lässt. Doch die Abläufe der Einsatzkräfte wirken routiniert, besonnen und kontrolliert, sodass das Grauen vor einem echten Unfall dieses Ausmaßes schnell der Faszination am Technischen weicht.

Vor allem auf Regionalflughäfen sind nicht so viel Einsatzkräfte auf Anhieb verfügbar. Markus Winterhalter

„Vor allem auf Regionalflughäfen sind nicht so viel Einsatzkräfte auf Anhieb verfügbar, wie auf einem Großflughafen. Das heißt, wir haben erst einmal viel zu viele Aufgaben, die zeitgleich bewältigt werden müssen. Daher müssen wir bereits auf der Anfahrt zur Unfallstelle massiv Kräfte nachalarmieren“, schildert Einsatzleiter Winterhalter die besonderen Herausforderungen einer solchen Großübung. Wichtig sei in der Vorbereitung insbesondere auch die Schulung durch kleinere Übungen mit den benachbarten Feuerwehrwachen, um im Ernstfall auf standardisierte Vorgehensmuster zurückgreifen zu können.

Die Bilanz nach zwei Stunden Einsatz

Denn eines ist Winterhalter klar: „So wirklich kann man den Ernstfall nie üben, denn im Ernstfall laufen viele Sachen anders, als man sie üben würde.“ Deshalb werden verschiedenste Szenarien auch immer wieder durchgegangen: „Wir haben eigentlich jede Woche Feuerwehrübungen, damit wir im Notfall schnell da sind und nicht überlegen müssen, was wir jetzt tun, sondern dass das Wichtigste einfach aus dem Effeff läuft.“

Nach rund zwei Stunden ist der simulierte Großeinsatz zu Ende und Markus Winterhalter zieht Bilanz: „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Übung, sie ist sehr gut verlaufen.“