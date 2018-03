Anlässlich des Weltfrauentags findet am Samstag, 10. März, von 14 bis 18 Uhr das interkulturelle Frauenfest im Karl-Maybach-Gymnasium statt. Gloria Tirapegui Rojas vom interkulturellen Frauenarbeitskreis GEA und die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises Veronika Wäscher-Göggerle haben zusammen mit zahlreichen weiteren Kooperationspartnern aus der Stadt und dem Bodenseekreis ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Unter dem Motto „Wir hier“ bieten sie ein breites Spektrum an Informationen und Workshops an. „Im Fokus stehen geflüchtete Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund, denen ein niederschwelliges Angebot gemacht werden soll“, erklärt Gloria Tirapegui Rojas. Ein „Markt der Möglichkeiten“ informiert an verschiedenen Info-Ständen über Bildung und Weiterbildung, Beruf und Arbeit sowie über Beratungsstellen für Frauen in verschiedenen Lebenslagen.

Zu wenige Frauen auf den Listen

Einblick in die Welt der Kommunalpolitik geben an diesem Tag Stadträtinnen aller Fraktionen. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Frauenwahlrechts und die 2019 anstehenden Kommunalwahlen. „Wir haben eine Stimme und müssen sie nutzen“, wirbt Christine Heimpel (SPD), Mitglied im Friedrichshafener Gemeinderat. Noch immer gebe es viel zu wenige Frauen auf den Listen für die Kommunalwahlen.

Die Malaktion „Meine Welt“ ist eine Aktion mit Frauen aus verschiedenen Kulturen unter der Regie von Künstlerin und Kunsttherapeutin Antje Strathmann-Cisse. Entstehen soll ein gemeinsames Bild, an dem alle Frauen mitgewirkt haben. Beim Workshop „Baum der Wünsche“ werden Blätter mit den persönlichen Wünschen der Teilnehmerinnen an einen Baum gehängt. Damit soll eine Hilfestellung gegeben werden, wie das Leben selbst in die Hand genommen werden kann.

Ergänzt wird das „Fest der Frauen“ mit einer Ausstellung der Fotografin Lena Reiner mit dem Titel „Mensch. Frau!“. Gezeigt werden Frauen fernab von gängigen Hochglanzfotos aus Film und Werbung. Sie sind meist ungeschminkt, immer unretuschiert und echt. Mitreißende und berührende Lieder und Texte kommen von „Ndalo Sound“, einer Trio-a-cappella-Formation, die mit einem Mix aus Afro-Soul, Gospels, afrikanischer Volksmusik, Jazz und traditionellen Rhythmen das Publikum unterhält. Moderiert wird das Programm an diesem Tag von Karin Rothaupt.

Erstmals gibt es auch drei weitere Angebote rund um den Weltfrauentag: Am 8. März präsentiert die Sängerin Magdalena Grabher im Theater Atrium ihr musikalisches Soloprogramm „Grey Dress“. Die Filmemacherin Alina Cyranek zeigt ihren Dokumentarfilm „Ein Haufen Liebe“ am Freitag, 9. März, im Kino Studio 17. Eine Lesung und ein Vortrag von Rea Revekka Poulharidou gibt es in der Bodenseebibliothek am Sonntag, 18. März.