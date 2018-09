Noch einmal Kind sein: Dieser Wunsch hat vielen Erwachsenen, die am Sonntag zum „Open House“ gekommen sind, sichtlich auf der Stirn gestanden. Spielehaus und Jugendzentrum Molke luden anlässlich des Weltkindertages zu einem großen Familienfest ein. Eltern, Großeltern – vor allem aber viele Kinder – ließen sich von den zahlreichen Angeboten und Programmpunkten im Spielehaus begeistern und durften spannende Stunden erleben. Jugendliche kamen in der Molke auf ihre Kosten – bei Breakdance-, Hip-Hop-, oder Freestyle-Workshops.

„Wir sind eigentlich Spielehaus-Neulinge“, sagte Martina Fritzenschaft, die zusammen mit ihrer sechsjährigen Tochter Julia aus Manzell gekommen war. Dass sich beide erstmal ein wenig umschauen wollten, war klar. „Ich kenne aber die tollen Angebote des Spielehauses, zum Beispiel gerade auch während des Kulturufers“, sagte Martina Fritzenschaft. Ob für sie das Ferienbetreuungsangebot auch mal interessant werden könnte? „Na klar. Gerade auch, weil meine Tochter vor wenigen Wochen eingeschult wurde.“ Auch mal reinschnuppern wollten an diesem Nachmittag Marc-Andre und Anja Stark, zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn Paul und ihrer einjährigen Tochter Anna. „Wir wohnen gleich in der Nachbarschaft“, sagten sie und freuten auf einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Informationen aus erster Hand gab’s von Spielehaus-Leiterin Margret Beck. Interessant war es für viele zu erfahren, dass in dieser Einrichtung neun der insgesamt 14 Ferienwochen des Jahres durch Betreuungsaktionen abgedeckt werden. „Verlässlich von 7 bis 16 Uhr, inklusive Mittagessen“, erklärte Margret Beck den zahlreichen Besuchern, die sich bei einem Hausrundgang davon überzeugen ließen, dass Mädchen und Jungs von sechs bis 13 Jahren übers ganze Jahr dienstags bis freitags jeweils von 14.30 bis 18 Uhr in der Meistershofener Straße bestens aufgehoben sind, professionell betreut werden und auch die nötigen kreativen Freiräume bekommen.

„Vielleicht wollen Eltern und Großeltern gemeinsam ein paar neue Brettspiele ausprobieren?“, regt Margret Beck an. „Oder aber die Erwachsenen trinken gemütlich Kaffee und die Kinder ziehen sich in einen Bereich zurück, in dem sie unter sich sind.“ Vieles war im Spielehaus möglich. Auch ein Besuch in der Holzwerkstatt. Hier konnte – unter fachkundiger Anleitung – gesägt, gehämmert und geschraubt werden. „Ich arbeite gerne hier, sagte Fabian Schaude. Er trat nach dem Abitur am KMG Anfang September im Spielehaus sein Freiwilliges Soziales Jahr an. „Das handwerkliche Arbeiten macht vielen Kindern Spaß – nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen“, so seine bisherige Erfahrung. „Und wenn sie dann erkennen, dass sie selbst etwas Tolles hergestellt haben, ist das Erfolgserlebnis natürlich umso größer.“

Inzwischen war auch auf dem Vorplatz und im Garten richtig was los. Die einen versuchten sich beim „Monkey-Klettern“, die anderen ließen sich vom Team des Familientreffs Insel schminken. Zur wunderschönen „Prinzessin“ wollte die vierjährige Maja werden, ganz zur Freude ihrer Mutter Sabrina Schindele. In einen coolen „Spiderman“ verwandelte sich der viereinhalbjährige Jakob. Das gefiel auch seinen Eltern Lucia Sämann und Stefan Aschenbrenner. Sie wohnen in der Nähe von München und sind öfters bei Verwandtschaftstreffen in Kressbronn. „Als wir gehört haben, dass heute das Familienfest des Spielehauses ist, haben wir unseren verlängerten Wochenendbesuch extra auf diesen Termin gelegt“, sagten sie mit Begeister-ung.

So blieb auch Zeit, dem Block- und Querflötenensemble der Musikschule Friedrichshafen bei seiner musikalischen Reise um die Welt zuzuhören. Aber der Nachmittag war noch lang, und es gab rund um das Spielehaus und ums Jugendzentrum Molke wirlich jede Menge zu entdecken.