Es duftet – nach frischen Brötchen und nach deftigem Holzofenbrot. Eine rührige Betriebsamkeit umgibt diesen kleinen Raum. Und die Vorfreude auf die Resultate der eigenen Hände Arbeit ist allen Beteiligten so richtig anzumerken. Ein Besuch im Ailinger Backhäusle.

Der Backtag im Ailinger Backhäusle ist immer etwas Besonderes und ein Fest für alle Sinne. Einmal pro Monat lädt der gleichnamige Verein seine Mitglieder dazu ein. Doch zuvor muss der Ofen ordentlich angeheizt werden. An diesem vorweihnachtlichen Samstagmorgen haben sich Wilfried Wesener und Karl Nägele als „Heizer“ zur Verfügung gestellt. Schon um 9 Uhr haben sie angefeuert. Welches Holz bevorzugen sie? „Fichte oder Tanne“, verraten die Beiden. Drei Stunden später hat die Temperatur im Backofen 350 Grad erreicht. „Wir lassen das Feuer herunterbrennen. Danach wird ausgekehrt und die restliche Glut an die Seite gelegt – und dann kann’s losgehen“, erklärt Karl Nägele.

Brot backen hat Tradition

Zeit für einen Rückblick ins dörfliche Leben aus längst vergangenen Zeiten. „Früher hatten alle Landwirte einen eigenen Brotbackofen“, weiß der gebürtige Ailinger Wilfried Wesener, der auf einem Bauernhof groß geworden ist und freut sich über das Wiederaufleben dieser schönen Tradition.

Zu glauben, dass im imposanten Ofen des Backhäusles nur Brot gebacken wird, ist allerdings ein Trugschluss. Der Blick fällt auf einen großen Schmortopf, den ein Mitglied vorbeigebracht hat. In ihm befindet sich ein riesig anmutendes Stück Rehfleisch. „Der eingelegte Braten wird heute Nachmittag in den Ofen geschoben und morgen früh ist er garantiert butterzart. Damit nützen wir auch die Restwärme“, sagt Wilfried Wesener, während der unbeteiligten Betrachterin schon mal das Wasser im Munde zusammenläuft.

Pizza? Dinnete? Brötchen? Oder darf‘s doch etwas Größeres sein? Was letztlich in den Ofen geschoben wird, hängt davon ab, was von den einzelnen Vereinsmitgliedern mitgebracht wird. Die zeitliche Abfolge ist in jedem Fall vorgeben. „Kleinbrot verträgt mehr Hitze als größere Laibe“, erklären die Experten. „Im Sommer stellen wir vor dem Häusle Bierbänke auf. Wer will, kann sich dann seine frisch gebackenen Pizzen gleich hier schmecken lassen“, sagt Karl Nägele. Heute ist Harald Loichinger als Erster dran. Aus dem Teig, den er zuhause vorbereitet hat, formt er vor Ort einen kunstvollen Kranz aus Dinkelwecken, die er mit Mohn, Sesam oder Leinsamen bestreut. Die Backzeit wird etwa 20 Minuten betragen.

Für Esther Klinger ist der Gang ins Ailinger Backhäusle eine Premiere. Sie backt auch am heimischen Herd gerne Brot und ist auf das heutige Ergebnis schon sehr gespannt. „Ich habe mich für ein Roggenmischbrot mit Buttermilch entschieden“, sagt sie und verweist auch auf ein spezielles Brotgewürz mit Kümmel, Anis und Fenchel. Teig für insgesamt vier Brote – davon zwei „Versuchsbrote“ – hat Peter Lutat mitgebracht. In der herzhaften Variante spielen dabei auch ein paar Speckwürfel und Kräuter eine Rolle, beim Süßbrot gehören auch Mandelmehl und Orangensaft zu seinen Zutaten.

Die Bäcker sind zufrieden

Der Weckenkranz von Harald Loichinger ist mittlerweile fertig und kann mit einem großen Holzschieber aus dem Ofen geholt werden. Die Brötchen sehen klasse aus – so die einhellige Meinung der um den Weckenkranz versammelten Backgemeinde.

Jetzt kommen die jeweils rund 750 Gramm schweren Laibe an die Reihe. Also nichts wie den Teig aus den Tupperschüsseln geschabt und auf der bemehlten Arbeitsplatte fachgerecht geknetet. „Immer mit dem rechten Handballen kneten. Die linke Hand dient nur dazu, den Teig zu drehen“, so der Rat von Karl Nägele. Und ab geht’s für alle Laibe gemeinsam in den Ofen. 45 Minuten später darf man sich an den Resultaten erfreuen. Na dann guten Appetit – und bis zum nächsten Backtag im Ailinger Backhäusle.