Ein Fest als Symbol für Internationalität

Brasilianische Samba, „Swing Latino“, „The Black Hip Hop Girls“, „Heart & Soul of Africa“, thailändischer oder orientalischer Tanz oder „Funky Engineers“ - diese und viele andere kulturelle Highlights aus aller Welt, Musik und Tanz unterschiedlichster Couleur gibt es beim diesjährigen Interkulturellen Stadtfest am Wochenende des 30. Juni und 1. Juli an der Uferpromenade zu bewundern und zu genießen. Das Programm wird wie immer bunt gemischt sein und somit für jeden Geschmack etwas bereithalten. Auf den beiden Bühnen an der Musikmuschel und am Gondelhafen wird jeweils bis in die Abendstunden für beste Stimmung gesorgt sein.

Mit von der Partie sind unter anderem auch eine Männertanzgruppe des Syrischen Kulturvereins, ein griechisches Tanzensemble der VHS Friedrichshafen oder die Zirkus Akademie mit ihrer „Blues-Brothers-Show“. Moderiert wird das Programm von Dieter Stauber, Teresa Brandau López, Sabrina Wicker und Isabell Mangold.

Wie immer wird das Interkulturelle Stadtfest von Stadt und Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit Vereinen verschiedener Kulturen organisiert. Die Veranstaltungsleitung hat in diesem Jahr erstmals Yalcin Bayraktar als neuer Leiter des Amtes für Soziales, Familie und Jugend. „Insgesamt rechnen wir an beiden Tagen mit jeweils rund 11 000 Besuchern“, sagt Gesamtkoordinatorin Elsa Cortijo de Waibel.

Natürlich spielt auch das Sicherheitskonzept eine wichtige Rolle. „Wir arbeiten in bewährter Weise mit einem Sicherheitsdienst, Polizei und Feuerwehr zusammen“, betont sie. Nach 17 Jahren verabschiedet sich Gloria Tirapegui Rojas in diesem Jahr aus dem Organisationsteam. „Ihr und allen anderen haupt- und ehrenamtlich Engagierten gilt unser großer Dank“, so die würdigenden Worte von Andreas Köster.

Internationale Küche

Nach Herzenslust zu feiern, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu treffen und mit ihnen ins lockere Gespräch kommen, sich mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Herren Länder verwöhnen lassen, darauf darf man sich natürlich jetzt schon freuen. „Menschen unterschiedlicher Herkunft kommen zusammen und begegnen einander selbstverständlich. Viele Leute kommen auch von auswärts, weil das Fest in der Region einen echten Alleinstellungscharakter hat“, sagt Stadtmarketing-Chef Thomas Goldschmidt. „Dieses Fest ist zu einem Symbol für die Lebendigkeit und Internationalität Friedrichshafens geworden, bei dem die Begegnungen und das Kennenlernen verschiedener Kulturen eine immer größere Bedeutung erhalten haben“, betont Andreas Köster. „Gerade die friedvolle Stimmung und der wertschätzende und respektvolle Austausch macht das Stadtfest so faszinierend“, so der Bürgermeister, der das Fest am Samstag, 30. Juni um 15 Uhr offiziell eröffnen wird. Los geht’s aber bereits auf beiden Bühnen um 12.30 Uhr.

Eingelöst wird in diesem Jahr aber auch noch ein Versprechen aus dem Vorjahr. „Wenn Dieter Stauber mitmacht, bin ich auch bereit, auf der Bühne zu tanzen“, hatte der Kulturbürgermeister 2017 angekündigt. Diesmal wird es soweit sein: Pünktlich zur Eröffnung werden Andreas Köster, Dieter Stauber – und die Tanzgruppe des Kultur- und Sportvereins Sarajevo an der Musikmuschel ihr Können zeigen. Auch darauf darf man also gespannt sein.