Ein ereignisreicher Vormittag

Am Samstag, den 25. September 2021, erlebten 45 Kinder einen ereignisreichen Vormittag zum Thema „Wenn der Elefant auf den Baum klettern muss – Ist das gerecht?“. Nach einem kurzen Anspiel und der Begrüßung in der Kirche, ging es für die Kinder in festen Klein-Gruppen in die Workshops, die draußen im Freien statt fanden. Zum Einen ging es um die persönliche Gerechtigkeit. Wann fühle ich mich ungerecht behandelt? Muss ich mich mit jedem vergleichen? Schnell kamen die Kinder drauf, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat und jeder einzigartig ist. Es wurde ein „Sorgensäckchen“ gestaltet und durch Sinnesübungen wurde erfahren, wie es Menschen mit Beeinträchtigungen ergeht.

Zum Anderen wurde die globale Ungerechtigkeit thematisiert. Ist es gerecht, dass wir Essen im Überfluss haben und andere Länder Hunger leiden? Ist es gerecht, dass wir Kleidung und materielle Dinge verschwenden und arme Länder diese Dinge für sehr wenig Lohn herstellen? Wo können wir im Alltag zur globalen Gerechtigkeit beitragen? Hierzu wurde ein übergroßes Gemeinschaftsmobile gestaltet, um die richtige „Balance“ zu finden. Und auch eine Jugendgruppe gab es dieses Jahr. Die Jugendlichen sind in der Gemeinde auf die Suche nach Ungerechtigkeiten gegangen und haben diese bildlich dokumentiert. Das Ergebnis wird in der Kirche St. Columban ausgestellt. Die abschließende Andacht in der Kirche rundete den gelungenen Vormittag ab.