Ein deutscher Meister übernimmt das Traineramt bei der SGM HENOBO

Thomas Kristen wird in der kommenden Fußballsaison nicht mehr Trainer der Spielgemeinschaft HENOBO sein. Kristen und die Verantwortlichen der Vereine TSV Hege/Wasserburg, SV Nonnenhorn und BC Bodolz haben sich laut Mitteilung dazu entschieden, der ersten Mannschaft nach der langen Corona-Pause einen neuen Impuls geben zu wollen. In Achim Glückler hat die Mannschaft aus der Kreisliga A II einen Ex-Profi als neuen Trainer gefunden.

Thomas Kristen, der seit Januar 2016 im Amt war, blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. In seinen fünf Jahren als Übungsleiter formte er die Spieler zu einer stabilen Mittelfeldmannschaft, die in so mancher Begegnung den Tabellenführern Punkte abknöpfte, wie die SGM mitteilt. Der nächste Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel gelang der Mannschaft jedoch nicht. Als sich im Sommer 2020 sein Co-Trainer Albert Steinhauser dazu entschied, in den Jugendbereich zurückzukehren, fehlte ihm eine wichtige Stütze.

Die Trennung erfolgte nach einem Gespräch mit den Abteilungsleitern zur Vorbereitung auf die neue Saison in beidseitigem Einvernehmen. „Die SGM HENOBO bedankt sich für die zu jeder Zeit engagierte und menschlich tolle Zusammenarbeit und wünscht Thomas Kristen für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, teilen die sportlichen Leiter der Spielgemeinschaft mit.

Achim Glückler sei für die SGM die Wunschlösung. Glückler wurde 1984 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister, dazu sammelte er bei Topvereinen sowie auf regionaler Ebene als Spieler und Trainer Erfahrung. Aufgrund persönlicher Beziehungen ist er kein Unbekannter im Verein. „Dennoch besitzt er die nötige Distanz, um unvoreingenommen neue Akzente setzen zu können“, heißt es vonseiten der SGM. Am Dienstag leitete Glückler sein erstes Training.