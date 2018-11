Ein „Chorkonzert im Doppelpack“ hat der Sängerbund für sein Herbstkonzert am kommenden Sonntag, 18. November, angekündigt. Eigentlich kommt im Graf-Zeppelin-Haus sogar ein Dreierpack unter dem Motto „Bunt wie der Herbst“ auf die Bühne.

Zustande kommt das Miteinander dreier Chöre durch die enge Vernetzung der Musiker. Susanne Wagner, die Vorstandsvorsitzende des Sängerbunds, ist zugleich Leiterin des Chores Klangvoll, einem der drei Chöre der Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen, der daher gerne mit von der Partie ist. Dass auch noch der Graf Zeppelin Seemannschor vier Lieder beiträgt, liegt an Eberhard Graf, der nicht nur Chorleiter des Sängerbunds, sondern auch des Seemannschors ist, der sich vom Seemannschor Friedrichshafen abgespalten hat. Wie Susanne Wagner erzählt, betrachtet der Sängerbund den kleinen Shanty-Chor als sein Patenkind, dem er unter die Arme greift, damit er sich etablieren kann.

Mit zwei eigenen Beiträgen ist auch Adriana Lang dabei, die beim Liederkranz Ailingen den Chor Mundwerk leitet und beim Herbstkonzert den Sängerbund am Klavier begleitet, während beim Chor Klangvoll Patrick Brugger am Klavier sitzen wird. Ralf Dangel wird am Schlagzeug begleiten.

Den Chor besser „erzogen“

Damit hätten wir alle Mitwirkenden beisammen und blicken einmal in die Montagsprobe, die erste, bei der Sängerbund und Klangvoll zusammen sind und die gemeinsamen Lieder proben, die bei einem Gemeinschaftskonzert am Ende nicht fehlen dürfen. Rund 65 Sänger singen hier zusammen und bei der Probe wird schön gefrotzelt, wer seinen Chor wohl besser „erzogen“ hat, so dass er nicht nur in die Noten, sondern auch mal auf den Dirigenten schaut. Um den richtigen Rhythmus zu finden, lässt Eberhard Graf erst mal den Text sprechen, bevor es ans Singen geht. Und schon lassen beide Chöre zusammen mit Nena „Wunder geschehen“, ehe sie zu Leonard Cohens berühmtem „Hallelujah“ übergehen.

Bekannte Schlager von Udo Jürgens über Hubert von Goisern bis Bill Ramsey wird der Sängerbund singen. Zwar studiere er gerade schon fleißig ganz neue Lieder ein, verrät Susanne Wagner, aber die würden aufgespart fürs große Jubiläumskonzert am 24. März, wenn der Sängerbund sein 100-jähriges Bestehen feiert. Der Chor Klangvoll, der den Abend eröffnet, beginnt munter mit „Mach mal Urlaub“ und „Lass die Sonne in dein Herz“ und führt zuletzt zu Ohrwürmern wie „Let It Be“ und „I Have ADream“. Klar, dass der Seemannschor „Über alle sieben Meere“ fahren und sich den Wind um die Ohren wehen lässt, während Adriana Lang stimmungsvolle Popsongs verspricht.