Ein Blind Date mit der Sommerlektüre

Die Medienhaus-Zweigstelle Fischbach veranstaltet vom 19. Juli bis 5. August wieder ein „Blind Date mit einem Buch“. Passend zum Sommer wurden zahlreiche Titel zusammengestellt, die in fernen Ländern, an malerischen Sandstränden, am heimischen Bodensee und an vielen weiteren schönen Orten spielen oder deren Titel gut zum Sommer passen.

Neben Krimis, Familien- und Liebesromanen wurden auch historische Romane und Biografien liebevoll verpackt und mit einigen Stichworten versehen, die Hinweise auf die Handlung geben. Wer sich gerne überraschen lassen möchte, kann zu den Öffnungszeiten der Medienhaus-Zweigstelle aus dem Blind-Date-Bestand wählen und die Titel auf sein Kundenkonto buchen lassen, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit. Die Öffnungszeiten der Medienhaus-Zweigstelle Fischbach sind wie folgt: Dienstag und Donnerstag: 14 bis 18 Uhr, Mittwoch: 9 bis 13 Uhr und Freitag: 12 bis 16 Uhr.