Ein bisschen Seehasenfest-Gefühl: Im Biergarten am GZH gibt’s Livemusik

Die Konzerte der Band Just4Fun beginnen am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr und am Samstag, 17., und Montag, 19. Juli, jeweils um 18 Uhr. Voraussetzung: Auch das Wetter spielt mit. Der Eintritt in Zehrers Biergarten am GZH ist kostenlos. Tischreservierungen unter Telefon 07541 / 60 33 93 10 oder per E-Mail an info@zehrer-gastronomie.de