Ein besonderer Blick auf Beethovens Leben

Eine musikalische Zeitreise über das Leben von Beethoven bringt das ATZE Musiktheater für Kinder ab zehn Jahren am Samstag, 15. Oktober, um 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus auf die Bühne. Wer weiß schon, dass Beethoven nie heiratete? Dass er nicht nur Meisterwerke komponierte, sondern auch an Philosophie, Poesie und Politik interessiert war? Dass er immer eine Handvoll Sand vom Ufer des Rheins mit sich in der Hosentasche trug?

Die Produktion „Beethoven – Ein Leben“ des ATZE Musiktheaters ist weit mehr als ein „Best Of“-Album seiner bekanntesten Werke. Gemeinsam mit Kammerorchester, Band und Chor zeigt die Inszenierung, wie sich das Leben des Ausnahmekünstlers so anfühlte. Wen er kannte, was er in seinen Kopf hörte, wie er seinen Hörverlust erlebte, heißt es in einer Ankündigung des Kulturbüros Friedrichshafen. In 13 spannenden Szenen gibt es Informationen über die Epoche und über die Musik Beethovens. Gleichzeitig lernt das Publikum Beethoven als außergewöhnlichen Menschen schätzen.

Das Stück dauert mit einer Pause gut zwei Stunden. Karten kosten acht Euro und sind im Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07541/28 84 44 oder im Internet unter kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de