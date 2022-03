Ein Bein verhindert das Unentschieden für die TSG Ailingen

Vor vollem Haus mit 120 Zuschauern haben die Handballerinnen der TSG Ailingen am Samstag in der Landesliga dem Publikum ein spannungs- und temporeiches Rückspiel gegen die SG Argental geboten. Fast hätte sich die TSG einen Punkt gesichert, wenn nicht das Bein der SGA-Torhüterin dazwischen gewesen wäre. So endete die Partie aus Sicht der Gastgeberinnen mit 26:27 (14:15). Vom unterlegenen Trainer Lars Rossi gab es anerkennende Worte: „Ich habe schon immer gesagt, dass ich Argental bewundere, was die für eine Arbeit leisten und wie lange die das schon auf dem Niveau machen. Argental kann in der Liga oben mitspielen.“

Dabei wäre es Christine Haake fast gelungen, doch noch in letzter Sekunde für ein Unentschieden zu sorgen, aber Wiebke Krause war zur Stelle. „Ja, da ist aber der Kopf aus und man macht einfach sein Ding. Das war Riesenglück, dass der Ball noch an mein Bein ist“, meinte die Nummer 1 der SGA bescheiden.

Die SGA-Trainerin Stefanie Raaf freute sich, denn ihr Team kletterte von Platz acht auf den sechsten Rang in der Tabelle. „Unsere Erwartung ist, im Mittelfeld oder darüber zu stehen. Dieses Ziel hatten wir uns gesteckt. Wir wussten aber nicht, dass Corona uns so heimsuchen wird“, meinte Raaf. In der Tat sind die Argentalerinnen immer noch von der Pandemie gebeutelt. Zwei Drittel der Mannschaft hatte das Virus. Die meisten sind zwar wieder im Einsatz, aber laut Raaf immer noch geschwächt. Drei Spiele mussten verlegt werden, unter anderem fehlt der SGA die „Verteidigungsmaschine“, wie Raaf sie nennt – Ramona Endreß. „Sie ist unser Abwehrchef und war nicht dabei. Das merkt man natürlich. Wir sind nicht im Rhythmus, haben die wenigsten Spiele in der Liga und stehen unten. Das macht erst mal Druck, das Spiel gewinnen zu müssen“, sagte Raaf.

Erstmals stand Argentals Abwehr nicht in der 6:0-Formation, sondern im 5:1, mit nur zwei Trainingseinheiten und wechselnder Besetzung krankheitsbedingt. Diese Formation in der Abwehr wollte zu Beginn nicht so wirklich klappen. Nach zehn Minuten führte Ailingen mit zwei Toren Vorsprung. Für Raaf eine „Vollkatastrophe“, die aber im Nachhinein froh war, den Mut gehabt zu haben, diese Konstellation 60 Minuten lang durchzuziehen. Und Mut brauchte es in der ersten Halbzeit, denn den „geilen Perlen“, so ihr Spitzname in Aillingen, gelang es immer wieder, sich einen knappen Vorsprung zu erarbeiten. Zur Pause lag die TSG aber mit 14:15.

Diesem Rückstand lief Rossis Mannschaft in der zweiten Hälfte hinterher. Seine Mannschaft blieb zwar drin und hatte ein Unentschieden in Sicht. „Eine Punkteteilung wäre gerechter gewesen“, meinte Rossi. „Am Ende hatte Argental einfach mehr Glück.“ Aber Abstiegssorgen plagen ihn nicht. Mit Platz neun im ersten Jahr in der Landesliga lautet seine Devise: „Wir werden noch alles geben. Wenn es so sein sollte, dann ist es so. Das wichtigste in der Saison ist, dass wir einiges mitnehmen. Das Niveau ist natürlich anders in der Landesliga. Aber wir haben sehr viel Spaß und das ist im Hobbybereich doch das Wichtigste.“

Am Samstag ist seine Mannschaft zu Gast beim Tabellennachbarn HSG Oberkochen/Königsbronn. Dort soll der erste Sieg nach der Winterpause gelingen – die HSG hat allerdings etwa Argental mit 32:16 besiegt. „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen“, sagte Raaf. „Aber meine Mannschaft ist gut im Takt. Sie will, darum sehe ich positiv in die Zukunft.“ Der Partie gegen den Tabellenführer TV Gerhausen blickt die Trainerin entspannt entgegen: „Wir können da nichts verlieren, das ist kein Pflichtsieg. Heute war es ein Pflichtsieg. Wir gehen da ganz befreit rein.“