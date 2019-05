Die Laienspielgruppe des Trachtenvereins Friedrichshafen hat am Mittwochabend mit ihrem Stück „Auf Amts Wegen“ von Heinz-Jürgen Köhler Premiere gefeiert und den zahlreichen Besuchern damit vergnügliche Stunden beschert.

Die Komödie in drei Akten hält der Gesellschaft indirekt den Spiegel vor. Denn wo viel Geld fließt, lockt auch die Versuchung – oder, wie in diesem Fall, bei Bürgermeister Karl-Georg König (Eberhard Otto) die Unterschlagung. Bürgermeister König macht seinem Namen alle Ehre. Er schaltet und waltet in seinem Regierungsbezirk wie in seinem eigenen Königreich. Um das kostspielige Leben seiner Frau Helene (Monika Rief) finanzieren zu können, werden von ihm kurzerhand verschiedene Arbeitsstellen gestrichen und die dafür bestimmten Gehälter persönlich einbehalten. Auffangen darf den daraus resultierenden Personalnotstand der etwas trottelige und dem Alkohol überhaupt nicht abgeneigte Amtsgehilfe Willi Fuchs (Sven Pfeifer). Da wird eine geplante Brandschutzübung der selbsternannten Feuerwehr – natürlich in Gestalt des Amtsgehilfen Fuchs – im Gasthof Linde schnell mal zu einem alkoholreichen Abend mit unangenehmen Folgen. Schließlich ist er nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch noch Hundeführer, Polizist und Hausmeister.

Vorliebe für Hochprozentiges

Mit so vielen verantwortungsvollen Berufen und der Vorliebe für Hochprozentiges kann man schon mal den Überblick verlieren und so zum Beispiel das kostspielige Geburtstagsgeschenk der Bürgermeistergattin in die Toilette legen anstatt in das Archiv. Oder von der gut situierten Taschenfabrikantin Berta Protzbach (Claudia Bindig) den Waffenschein kontrollieren und ihr Handschellen anzulegen, denn: „Wer so hässlich ist, braucht einfach einen Waffenschein“, ist Willi Fuchs überzeugt. Das ganze Geschehen wird sehr kritisch beäugt von der guten Seele der Amtsstube: der Sekretärin Elvira Emsig (Karin Hauk). Sie bezeichnet den Mittwoch als „Robinson-Tag“, denn ab da heißt es nur noch warten auf Freitag. Diese phlegmatische Arbeitshaltung kann Elvira Emsig aber durchaus rechtfertigen: „Solange der Bürgermeister tut, als tät’ der mich richtig bezahlen, solang tue ich, als würde ich richtig arbeiten!“

So richtig viel hält sie auch nicht von den Qualitäten des Amtsgehilfen Willi. Aber dennoch halten beide zusammen, als plötzlich die Frau Revisor Gundula Gründlich (Corinna Kasper) vor der Tür steht und den Laden durcheinanderbringt. Das Stück nimmt nun richtig Fahrt auf, da dem Amtsgehilfen Willi Fuchs und seinem innig verbundenen Trinkbruder Paul Jägermeister (Werner Regelmann) die Bedeutung der Frau Revisor nicht ganz bewusst ist. Von beiden zur Putzfrau degradiert, nimmt das Desaster unweigerlich seinen Lauf.

Nach dem Geständnis des Bürgermeisters, Gehälter unterschlagen zu haben, muss die Frau Revisor nun mit allen Mitteln aufgehalten werden, Nachforschungen anzustellen. Zu welchen Mitteln der Amtsgehilfe und die Sekretärin greifen werden und welche überraschende Wendung das Stück nimmt, davon können sich nun neugierig Gewordene selbst ein Bild machen. Ein Besuch lohnt sich, denn unter der Regie von Reinhold Geiselhart sowie der Hilfe von Monika Sander (Souffleuse) und der Maske von Martina Otto haben sich die Akteure mächtig ins Zeug gelegt. In der Inszenierung, dem Bühnenbild und den Rollen stecken viel Arbeit und Herzblut.